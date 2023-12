Basket, sospesa Viola-Catania: la pioggia arriva sul parquet

La gara tra Pallacanestro Viola e Cus Catania è stata sospesa perchè la pioggia ha penetrato il tetto arrivando sul parquet

Gara sospesa per pioggia al PalaCalafiore tra Viola e Cus Catania, match valevole per il campionato interregionale di Serie B di basket.

Le forti precipitazioni di questa sera hanno colpito anche la zona del palazzetto, penetrando all’interno dell’impianto e costringendo l’arbitro a fermare il match per qualche minuto nel corso del quarto quarto.

Parquet bagnato davanti a 1000 spettatori

Per la cronaca, la squadra reggina ha vinto 99-88 la prima partita del girone di ritorno, confermandosi prima in classifica con Ragusa e Orlandina. Tanta gente presente al Palacalafiore, che da inizio anno fa più di 1.000 spettatori in media. Tutti, però, abbastanza scioccati da quanto accaduto, con la pioggia che ha bagnato il parquet.

(Foto: strettoweb)

