Battuto Kubler: Fognini vola al terzo turno del Roland Garros

Per la decima volta in carriera il ligure al terzo turno del prestigioso torneo francese.

Batte forte il cuore azzurro del tennis al Roland Garros. Grazie alla solita prova tutta grinta, Fabio Fognini si sbarazza in tre set (6-4 7-6 6-2) della pratica Jason Kubler. Grazie a 25 vincenti e 30 errori non forzati rispetto ai 44 commessi dall’australiano, il ligure vola, per la decima volta in carriera, al terzo turno del prestigioso torneo francese.

I prossimi ostacoli

Nel prossimo turno Fognini affronterà il vincente del match tra l’americano Sebastian Korda e l’austriaco Sebastian Ofner. Sicuramente in ogni caso una possibile occasione per raggiungere gli ottavi di finale.