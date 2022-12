Benevento-Palermo 0-1, decide gol Brunori: punti salvezza per rosanero

Pigliacelli e compagni salgono a quota 18. Palermo che torna in campo giovedi' 8 dicembre, allo stadio "Barbera" contro il Como

Colpaccio del Palermo in casa del Benevento. I rosanero espugnano lo stadio “Vigorito” con rete decisiva di Brunori (settimo gol stagionale per l’italo-brasiliano). Sconfitta numero quattro su otto match casalinghi per Fabio Cannavaro, tecnico dei campani. La truppa di Eugenio Corini porta via tre punti importantissimi, riscatta le ultime due sconfitte consecutive e muove la classifica. Pigliacelli e compagni salgono a quota 18, il Benevento si ferma a 15. Palermo che torna in campo giovedi’ 8 dicembre, allo stadio “Barbera” contro il Como (ore 20.30).

I moduli in campo

Palermo in campo con il consueto 4-3-3. Davanti a Pigliacelli, linea difensiva composta da Mateju, Nedelcearu, Bettella e Sala; a centrocampo Segre, Gomes e la novità Damiani; in attacco Valente con capitan Brunorie Di Mariano. Fabio Cannavaro con Paleari tra i pali; il capitano Letizia a comporre la linea difensiva con Leverbe, Capellini e Masciangelo; a centroampo Improta, Viviani ed Acampora; in avanti Farias con La Gumina (ex di turno) e Forte.

La cronaca

Gara vivace sin dai primi minuti. Al 2′ iniziativa sulla destra con cross di Improta per Forte ma la traiettoria non arrivava all’attaccante di Cannavaro. Al minuto 6 buono spunto di Segre sulla destra e palla al centro deviata in angolo dalla difesa campana. Poco dopo La Gumina si invola verso la porta di Pigliacelli con quest’ultimo che riesce a sventare la minaccia. All’11’ chance per il Benevento: assist di Forte per Farias e giro di prima intenzione con palla alta. Al 26′ ci prova Di Mariano con un tiro in corsa ma la difesa avversaria non si fa sorprendere. Al 31′ Damiani serve Brunori ma l’attaccante si fa anticipare in angolo. Al 37′ Forte calcia in porta ma la conclusione è deviata in corner. Al 41′ sinistro insidioso di Acampora di poco fuori.

Secondo tempo

Nella ripresa, con identici schieramenti, al 9′ la sblocca il Palermo: fuga di Gomes in contropiede e palla per Brunori che trova il varco giusto e firma il settimo centro stagionale. Il Benevento prova a reagire e un minuto dopo La Gumina tira in porta con Pigliacelli pronto a bloccare la sfera. Al 69′ gran tiro di Acampora ma mira imprecisa e palla sul fondo. Palermo vicino al raddoppio al 70′: conclusione da centrocampo per l’italo-brasiliano e palla che colpisce il palo. Cambi su entrambi i fronti e qualche fallo di troppo prima del colpo di testa di Simy che non trova lo specchio della porta difesa dall’attento Pigliacelli. Al 90′ Improta controlla la palla a due passi dalla porta rosanero ma calcia fuori e sciupa una chiara occasione per pareggiare. Al quarto minuto (su 7) di recupero Soleri ha sui piedi la palla del 2-0 ma tutto solo davanti a Paleari si fa respingere il tiro dal portiere campano.

Il tabellino

BENEVENTO (4-3-1-2): Paleari 5.5; Letizia 5.5, Leverbe 5.5 (85′ Pastina sv), Capellini 5.5, Masciangelo 5; Improta 5.5, Viviani 5.5 (60′ Simy 4.5), Acampora 5.5; Farias 5.5 (60′ Schiattarella 5.5), La Gumina 5 (66′ Kubica 4.5), Forte 6 (60′ Tello 5).

In panchina: Manfredini, Lucatelli, El Kaouakibi, Pape Samba, Foulon, Abdallah, Koutsoupias.

Allenatore: Cannavaro 5.5

PALERMO (4-3-3): Pigliacelli 6; Mateju 6, Nedelcearu 6, Bettella 6, Sala 6 (73′ Crivello 5.5); Segre 6, Gomes 6, Damiani 5.5 (68′ Broh 6); Valente 5.5 (73′ Vido 5.5), Brunori 6.5 (81′ Soleri sv), Di Mariano 6 (81′ Marconi sv).

In panchina: Massolo, Pierozzi, Accardi, Floriano, Stulac, Devetak, Lancini.

Allenatore: Corini 6

Arbitro: Baroni di Firenze 5.5

Rete: 54′ Brunori

Note: Pomeriggio fresco, terreno in buone condizioni. Spettatori: 11mila circa. Ammoniti: Gomes, Viviani, Broh, Kubica, Tello. Angoli: 6-3. Recupero: 0′; 7′