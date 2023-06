Berlusconi, secondo giorno di ricovero al “San Raffaele”: i familiari al suo fianco

Il leader di Forza Italia Silvio Berlusconi ha trascorso il secondo giorno di ricovero in ospedale: in visita Marina e Paolo Berlusconi

Ha trascorso il secondo giorno al San Raffaele circondato dall’affetto dei suoi famigliari, Silvio Berlusconi, da ieri ricoverato presso l’ospedale milanese per essere sottoposto ad accertamenti programmati per la sua “patologia ematologica”. Il Cav è tornato nel nosocomio di via Olgettina ieri pomeriggio, a distanza di tre settimane dalle dimissioni avvenute il 19 maggio scorso. Il Cav aveva già trascorso 45 giorni nella struttura ospedaliera. a causa di una polmonite in un quadro di leucemia mielomonocitica cronica. Nessun bollettino medico è stato diramato in giornata ma la prima notte è trascorsa “tranquilla” per Berlusconi, ricoverato in degenza ordinaria nel padiglione Q1 dell’ospedale. Al suo fianco resta la compagna e deputata azzurra, Marta Fascina, e i suoi famigliari.

In visita Marina e Paolo Berlusconi

Nel pomeriggio si sono recati a fargli visita la figlia primogenita Marina e il fratello Paolo, che si sono trattenuti per circa un’ora. All’uscita i due sono saliti a bordo delle rispettive auto senza rilasciare dichiarazioni. Le uniche parole sulle condizioni di salute di Berlusconi sono arrivate da parte del ministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, Gilberto Pichetto Fratin, che parlando con i giornalisti a Manduria ha riportato il resoconto del bollettino medico di ieri che parlava di “un controllo preventivato”.

Durante il corso della giornata diverse manifestazioni di affetto e supporto sono arrivate al presidente di Forza Italia. Il leader di Italia Viva, Matteo Renzi, ha voluto mandare “un grande abbraccio di guarigione” al Cav nel suo intervento d’apertura dell’assemblea nazionale alla Stazione marittima di Napoli. E in mattinata, anche da Varese, dove è stata presentata la nuova squadra del coordinamento provinciale di Forza Italia, un caloroso applauso e un abbraccio simbolico sono stati rivolti al leader azzurro