Biancavilla, aumentano i posti disponibili all’asilo nido comunale

Il Fondo di solidarietà comunale del Ministero dell’Interno ha destinato al Comune di Biancavilla 276 mila euro come premialità per gli ‘obiettivi raggiunti’ nella creazione di posti per asilo nido e spazio giochi.

Nel giro di pochi anni l’amministrazione è riuscita a colmare un vuoto significativo in termini di servizi resi alle famiglie: da zero posti nel 2018 a ben 64 entro il 2023. I posti dell’asilo nido comunale ‘Domenico Savio’ passeranno da 24 a 40. Non solo: presto saranno disponibili altri 24 posti nella fascia 18-36 mesi per una nuova struttura – cosiddetta Spazio Gioco – il cui bando sarà pubblicato nei prossimi giorni.

Riempie d’orgoglio sapere che in settori dove siamo partiti da zero, si sono raggiunti obiettivi importanti che vengono riconosciuti e premiati in ambito nazionale. Un lavoro straordinario della m ia amministrazione per la crescita della città.