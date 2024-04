Biancavilla, colpi di mitragliatore dopo una rissa: arrestato un 24enne del luogo

Condotte dai carabinieri del nucleo operativo di Paternò, le indagini portate avanti nel tempo hanno permesso di rintracciare le cinque persone coinvolte nella lite

Nelle scorse ore, i carabinieri della stazione di Biancavilla hanno arrestato Vito Marino, un 24enne del luogo. Il giovane, è stato condannato per i reati di porto/detenzione di arma da guerra, rissa e detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.

L’episodio che riguarda il 24enne risale al 2018 quando, ad Adrano, iniziò una violenta rissa dopo un incidente tra auto. Inseguito fino a Biancavilla e con altre persone coinvolte, la rissa terminò con diversi colpi di fucile da guerra e una persona rimasta ferita.

Arrestato il 24enne di Biancavilla: i dettagli dell’operazione

Condotte dai carabinieri del nucleo operativo di Paternò, le indagini portate avanti nel tempo hanno permesso di rintracciare le cinque persone coinvolte nella rissa. Inoltre, hanno permesso anche di individuare (e sequestrare) la famosa arma da guerra utilizzata all’epoca da Vito Marino: un mitragliatore Kalashnikov AK 47 con colpo in canna e altri cinque nel caricatore. Nascosto in un terreno di Biancavilla, adesso Vito Marino dovrà scontare la pena residua di 4 anni, 2 mesi e 18 giorni di reclusione in carcere a Piazza Lanza, a Catania. Dopo diversi anni dunque, è stata fatta maggiore luce sulla vicenda accaduta ad Adrano.