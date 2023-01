Ciclista pestato da motociclisti nel parco dell’Etna: il video dell’aggressione

Ecco le immagini di un'aggressione da parte di alcuni motocilisti ai danni di un biker il 19 dicembre scorso mentre si trovava nel parco dell'Etna

“Questo è il Parco dell’Etna”. Il ciclista continua a ripetere la frase per tutta la durata del video filmato a Linguaglossa. Per tutta risposta viene aggredito, prima a parole e poi a spinte, pedate, pugni e colpi di casco da un gruppo di motocilisti che avevano “occupato” la strada di montagna, a disposizione di tutti, almeno in teoria. Perché nella pratica, la situazione è ben diversa.

Cosa è successo a Linguaglossa, dalle parole alle botte

L’escursionista in mountain bike incontra alcuni motociclisti e li rimprovera perché non dovrebbero essere lì, in una zona protetta, con i mezzi a motore.

Da quanto si apprende il video, ormai diventato virale sui social, è stato consegnato il 19 dicembre scorso al presidente del parco dell’Etna Carlo Caputo. “Immediatamente – spiega – ho coinvolto le autorità e i motociclisti sono stati identificati. Per loro scatteranno le sanzioni. Purtroppo non abbiamo guardie per controllare il territorio”.

Video Facebook – Mario Zuccarello