Bilancio 2020, la Regione fornisce chiarimenti a Corte dei Conti

Le dichiarazioni dell'assessore Marco Falcone e del presidente della Regione Schifani, che hanno preso parte all’udienza di pre-parifica di stamane alla Corte dei Conti.

Il nuovo assessore regionale all’Economia, Marco Falcone, e il presidente della Regione Siciliana Renato Schifani hanno fornito dei chiarimenti alla Corte dei Conti sul rendiconto del 2020.

Oggi si è svolta l’udienza di pre-parifica.

Regione Siciliana, i chiarimenti sul rendiconto del 2020 e le dichiarazioni di Falcone e Schifani

“Oggi, nel corso dell’udienza di pre-parifica, abbiamo rassegnato alla Corte i nostri chiarimenti e le necessarie, articolate controdeduzioni sui rilievi mossi a proposito del rendiconto 2020 della Regione. Il presidente del collegio ha fissato al 25 novembre il termine per fornire eventuali nuovi chiarimenti, calendarizzando l’udienza di parifica al prossimo 3 dicembre”, dice l’assessore regionale all’Economia Marco Falcone.

“Rimaniamo fiduciosi, attendendo con serenità le decisioni della Corte. Ci stiamo prendendo cura dei conti della Regione nell’interesse dei siciliani”, sottolinea il presidente della Regione Renato Schifani.

La questione

Nelle scorse settimane, proprio mentre nasceva – non senza contrasti – la nuova Giunta regionale, la Corte dei Conti ha contestato una mancanza di copertura del disavanzo per finanziare alcune “spese irregolari” nel bilancio 2020. La cifra ammonterebbe a circa un miliardo di euro.

Secondo i giudici contabili l’accordo tra Stato e Regione Siciliana per distribuire il disavanzo della Regione in 10 anni anziché in 3 sarebbe giunto fuori tempo limite e le cifre utilizzate negli ultimi due anni sarebbero delle “spese anomale“.

Questo ha portato alla riapertura del confronto della (nuova) Regione Siciliana e la Corte dei Conti.

