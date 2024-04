Billie Ellish e il sesso: “Merito un dottorato in masturbazione”

"Il sesso è il modo migliore per allentare la pressione della vita": parole e musica di Billie Ellish alla vigilia dell'uscita el suo terzo album

Il nuovo album di Billie Ellish “Hit Me Hard and Soft”, terzo della sua carriera, è ormai dietro l’angolo. E lei si racconta senza filtri all’edizione americana della rivista “Rolling Stone”. Un lungo dialogo a cuore aperto in cui tocca temi anche molto personali e tra questi il suo rapporto con il sesso. “Il sesso è il modo migliore per allentare la pressione della vita” racconta spiegando poi quanto la scoperta del proprio piacere sia stata importante per lei. “La masturbazione è una parte enorme ed è stata un grandissimo aiuto – dice Billie -. La gente dovrebbe masturbarsi, non lo sottolineerò mai abbastanza, essendo una persona che ha avuto per tutta la vita problemi corporei estremi e dismorfia”.

Billie Ellish: “Merito un dottorato”

Per Billie Eilish il sesso è una parte centrale della vita e non un semplice atto ludico. La conoscenza della propria sfera sessuale e del proprio corpo va di pari passo con l’accettazione della propria fisicità. Per questo, come racconta, la masturbazione è un passaggio importantissimo. E proprio per questo motivo spiega di vivere questi momenti di auto piacere davanti allo specchio. “Guardarsi allo specchio e pensare ‘sto davvero bene in questo momento’ è di grande aiuto – racconta -. Si può creare la situazione in cui ci si trova per essere sicuri di avere un bell’aspetto. Puoi fare in modo che la luce sia molto fioca, puoi indossare un vestito specifico o una posizione specifica che ti doni di più. Ho imparato che guardarmi e guardarmi mentre provo piacere mi è stato di grande aiuto per amarmi e accettarmi, per sentirmi forte e a mio agio”. Un’esperienza vissuta in maniera libera e totalizzante, al punto che Billie conclude: “Dovrebbero darmi un dottorato in masturbazione!”.

