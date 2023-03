Bimba di 3 anni trova pistola in casa e uccide sorellina: le due erano sole in camera

L'arma da fuoco era incustodita: autorità indagano su responsabilità degli adulti

Terribile tragedia in Texas, negli Stati Uniti.

Una bambina di 3 anni, infatti, avrebbe trovato in casa una pistola semiautomatica lasciata incustodita e, giocando con l’arma da fuoco, avrebbe sparato accidentalmente alla sorellina di 4, uccidendola sul colpo.

Le bambine erano sole in camera: aperte le indagini

Secondo le prime ricostruzioni operate dagli inquirenti, le due bambine si trovavano in quel momento da sole in camera: 5 persone, invece, tra famiglia e amici, erano in altre zone dell’abitazione.

Le autorità, guidate dallo sceriffo della contea di Harris, Ed Gonzales, hanno aperto le indagini per accertare eventuali responsabilità degli adulti.