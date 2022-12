Bimbo in arresto cardiaco, salvato in ospedale grazie a ‘scorta’ carabinieri

La corsa in auto è stata intercettata da una pattuglia dei carabinieri che ha scortato l'auto con i genitori e il piccolo al pronto soccorso

Corsa in ospedale a lieto fine per un bimbo di appena 1 anno in arresto cardiaco. I genitori, del quartiere Barra nella zona orientale di Napoli, stavano trasportando il piccolo che aveva improvvisamente perso i sensi, diretti verso l’ospedale più vicino.

La corsa in auto e l’intervento al pronto soccorso

La loro corsa in auto è stata intercettata da una pattuglia dei carabinieri della stazione di Barra, che ha scortato l’auto con i genitori e il piccolo fino al pronto soccorso dell’ospedale Villa Betania. Qui il bimbo, giunto in arresto cardiocircolatorio, è stato immediatamente intubato e gli è stato applicato il massaggio cardiaco. I medici sono così riusciti a rianimare il piccolo, che ora è in buone condizioni. Decisiva, secondo i medici, la “scorta” dei Carabinieri per arrivare il prima possibile al pronto soccorso: “Un minuto in più e sarebbe morto”, hanno spiegato ai militari e ai genitori.