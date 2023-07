Black out, sindacati “Urgente adeguamento della rete”

“Si deve focalizzare l'attenzione sulle motivazioni che hanno provocato il collasso della rete elettrica di distribuzione", chiedono le sigle

“Il ritorno alla normalità dopo i gravissimi black out di questi giorni è frutto dello straordinario impegno dei lavoratori del settore elettrico e delle imprese esterne, che hanno operato in condizioni climatiche estreme. Ora vanno accertate le cause che hanno causato tutto questo”. Così dichiarano le segreterie regionali di Filctem Cgil, Flaei Cisl e Uiltec Uil Sicilia che annunciano un prossimo incontro con i vertici aziendali di E- distribuzione.

“Si deve focalizzare l’attenzione sulle motivazioni che hanno provocato il collasso della rete elettrica di distribuzione con guasti così estesi e prolungati e la conseguente disalimentazione di utenze domestiche, imprese e attività commerciali – aggiungono i sindacati confederali di categoria – perché è chiaro ed evidente che gli eventi climatici estremi sono sempre più ricorrenti e la rete elettrica va adeguata e resa resiliente, ovvero in grado di resistere a questi fenomeni sempre più violenti e frequenti”. Cgil Cisl e Uil sottolineano come siano ormai indispensabili e urgenti investimenti materiali e una dotazione di personale specializzato per realizzare tutti gli interventi indispensabili.

“Va garantito un servizio efficiente ed efficace”

“Va garantito un servizio efficiente ed efficace – dichiarano Filctem Cgil, Flaei Cisl e Uiltec Uil Sicilia – e non si può fare affidamento soltanto sul grande spirito di servizio e abnegazione dei lavoratori. Occorre fare in tempi brevissimi un piano complessivo per la rete siciliana”.