Catania senza acqua e luce, Musumeci: “Rete elettrica non resiste, è mancata programmazione”

Il ministro Musumeci parla a margine del vertice che si è svolto in mattinata in Prefettura: "Evitare crisi future".

“Si è concluso a Catania il vertice che ho voluto convocare sulla emergenza acqua potabile, d’intesa con il prefetto, il sindaco e la Protezione civile nazionale e regionale. L’Enel ha ammesso che, a causa delle alte temperature e del sovraccarico di consumo, la rete elettrica non resiste, specie nelle aree fortemente urbanizzate”, lo ha annunciato il ministro della Protezione Civile, Nello Musumeci, al termine dell’incontro che si è svolto oggi in Prefettura a Catania in merito all’emergenza caldo e black-out che ha colpito la città in questi giorni.

Musumeci: “Arriveranno più tecnici”

“La disalimentazione comporta quindi la sospensione della erogazione idrica in molti quartieri della città e in una decina di Comuni dell’hinterland. Appare chiaro come negli anni sia mancata una seria programmazione delle infrastrutture, anche in relazione al cambiamento climatico. Ed ora si vedono le conseguenze”, ha aggiunto l’ex presidente della Regione Siciliana.

“Abbiamo chiesto più tecnici: sono 420, arriveranno oggi a 570, impegnati nell’area catanese, notte e giorno. La situazione dovrebbe migliorare nella serata di domani, quando il picco di 45 gradi si attenuerebbe a 35″.

“Particolare attenzione è stata riservata ai presidi ospedalieri, agli istituti carcerari ed alle famiglie che vivono particolari disagi. Sono stati allertati i servizi socio-assistenziali e sanitari ed abbiamo chiesto una maggiore dotazione di gruppi elettrogeni”.

Musumeci: “Evitare crisi in futuro”

“Per evitare il ripetersi di tale assurda situazione, l’Enel provvederà ad investire nei prossimi due anni 412 milioni di euro del Pnrr per il potenziamento e l’adeguamento della rete elettrica”.

“È un momento di particolare difficoltà per Catania, anche per la concomitante e perdurante chiusura dell’aeroporto”, ha ammesso il ministro del Governo Meloni. Passata la emergenza di questi giorni, dovremo tutti metterci attorno ad un tavolo per rendere conto ognuno anche delle proprie condotte commissive e omissive e lavorare affinché simili crisi non debbano più ripetersi”, ha concluso Musumeci.

Cocina: “Ci preoccupano i prossimi giorni”

“Ci preoccupano molto i prossimi giorni, anche perché se tra mercoledì e giovedì dovrebbero diminuire, le temperature – ha sottolineato il direttore della Protezione civile siciliana, Salvo Cocina – potrebbero rialzarsi creando altro distacchi. Abbiamo indicato ai sindaco di istituire dei luoghi freschi, di aprire i Coc per la popolazione fragile come hanno fatto ad esempio Catania ed Acireale”.

Fonte foto: Facebook – Nello Musumeci