Misterbianco, sindaco apre palazzi climatizzati a soggetti fragili

Il Comune raccomanda "ove non strettamente necessario, di non uscire durante le ore più calde, bere tanta acqua e vestirsi in modo leggero"

Troppo caldo e il sindaco di Misterbianco Marco Corsaro, nel Catanese, apre gli spazi climatizzati del Comune ai soggetti fragili. Gli spazi resi fruibili ai cittadini, sentito anche il presidente del Consiglio Lorenzo Ceglie, sono al Palazzo del Senato e al Teatro Nelson Mandela.

La nota del sindaco

“Il bollettino meteo diramato dalla Protezione civile regionale – afferma il sindaco – conferma lo stato di allerta rossa per ondate di calore e allerta arancione per il rischio incendi nel territorio di Misterbianco. Permane, dunque, uno scenario di forti criticità e l’obbligo di assistere la popolazione in un quadro che, purtroppo, è aggravato dai ripetuti distacchi di energia elettrica che, malgrado le rassicurazioni degli enti competenti, continuano a verificarsi in tutti i quartieri”.

“Non uscire durante le ore più calde”

Corsaro ha inoltre disposto il prosieguo delle attività del Centro operativo comunale di Protezione civile (Coc) e della mobilitazione delle associazioni di volontariato locale per l’assistenza e il trasporto di soggetti fragili e prosegue, come già negli ultimi giorni, la fornitura di pasti e bevande ove necessario. Il Comune raccomanda, “ove non strettamente necessario, di non uscire durante le ore più calde, bere tanta acqua e vestirsi in modo leggero”.