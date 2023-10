Arrestati Tony Colombo e Tina Rispoli, avrebbero investito denaro della camorra

il cantante neomelodico palermitano è finito in manette a Napoli. Avrebbe investito del denaro del clan Di Lauro.

Ci sarebbero anche il cantante neomelodico palermitano Tony Colombo e la moglie Tina Rispoli, vedova del boss Gaetano Marino, tra i 27 arresti effettuati in queste ore dai carabinieri di Napoli nell’ambito di un blitz anticamorra contro il clan Di Lauro.

L’indagine della Direzione distrettuale antimafia si è mossa per fare luce sulle attività imprenditoriali e finanziarie del gruppo criminale del quartiere di Secondigliano. In occasione dell’operazione sarebbero stati sequestrati anche 8 milioni di euro.

Camorra a Napoli, i reati contestati

Il provvedimento di custodia cautelare nei confronti dei 27 indagati ipotizza i reati di associazione mafiosa, concorso esterno in associazione mafiosa, estorsione aggravata, violenza privata aggravata, associazione a delinquere finalizzata alle turbative d’asta aggravata agevolata, associazione a delinquere aggravata dall’aver agevolato un clan mafioso e dal carattere della transnazionalità finalizzata al contrabbando dei tabacchi lavorati esteri.

Le accuse a Tony Colombo e Tina Rispoli

Tony Colombo e Tina Rispoli sono accusati di aver investito denaro del clan camorristico e verranno portati in carcere. I due sono diventati noti al pubblico nazionale per diverse comparsate in TV, anche nel corso delle indagini condotte dai carabinieri tra il 2017 e il 2021.

All’anagrafe Immacolata Rispoli, è la vedova del boss scissionista Gaetano Marino, ucciso il 23 agosto del 2012. Successivamente, la sua notorietà è rimasta legata al cantante neomelodico Tony Colombo, con il quale si è sposata nel 2019.

Fonte foto: Instagram – Tony Colombo