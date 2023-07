Bodyshaming contro Emma su Instagram, cantante esplode con hater: “Fai schifo”

Emma Marrone si è scagliata contro un hater che l'aveva insultata per il suo paso su Instagram: "Buongiorno dal Medioevo"

Emma Marrone è esplosa contro una hater che sui social l’ha criticata per il suo peso in un vero e proprio atto di bodyshaming. “Emma tra poco spacca il palco se continua così”, ha scritto Claudia riferendosi a una recente esibizione della cantante.

Lo sfogo di Emma: “Togliete i social a questa gente”

Ancora una volta è stata attaccata con commenti che riguardano la sua forma fisica e l’artista salentina, che non le ha mai mandate a dire, ha subito replicato nelle storie di Instagram: “Buongiorno dal Medioevo. Per la signora Claudia io spacco il palco per il mio peso. Togliete i social a sta gente di m….a. Fai schifo Claudia. Immensamente schifo”.