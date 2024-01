Bolletta dell’acqua da infarto: 24mila euro a vedova 96enne

Prima di Natale, una maxi cifra causò la morte di una 88enne di Imperia

Questa volta le “bollette dell’acqua killer”, fatali a Natale per l’88enne di Imperia (ne ricevette una da 15mila euro), non hanno lo stesso effetto su un’arzilla vedova di 96 anni. E dire che l’importo era anche più esoso, ben 24.247 euro e pochi centesimi. L’anziana, tal Giuseppina Giavelli di Sassuolo, abituata a riceverne dell’importo di poche decine di euro, ha subito intuito che sotto doveva esserci un errore di conteggio.

Iscriviti gratis al canale WhatsApp di QdS.it, news e aggiornamenti CLICCA QUI

Perdita occulta

L’anziana, racconta la Gazzetta di Modena, si è fortunatamente accorta della bolletta prima che l’importo venisse prelevato dal suo conto corrente. Dopo i dovuti chiarimenti chiesti a Hera, la società che gestisce il servizio idrico, per fortuna tutto è stato chiarito. In buona sostanza si è scoperto che il problema era dovuto a una rilevante perdita occulta di acqua nell’impianto privato di Giuseppina Giavelli. In tal modo, la società idrica ha fornito alla signora tutte le informazioni necessarie per poter usufruire del “Fondo Fughe“. Trattasi di un’apposita risorsa creata proprio per casi come il suo. E fu così che, la cifra spropositata, verrà completamemte rimborsata, consentendo alla signora di evitare un grave disagio finanziario.

.