Tragedia a Bologna, tre bambini morti in un incendio. Deceduta anche la mamma

Le fiamme all'interno dell'appartamento potrebbero essere state causate da una stufetta elettrica

Tragedia a Bologna. Come emerso in queste ore, infatti, tre bambini sono morti a causa di un incendio scoppiato nella notte all’interno di un appartamento di via Bertocchi. A seguito dell’incendio, ha perso la vita anche la una donna di 31 anni, ovvero la mamma dei tre bambini. Sono in corso tutti gli accertamenti del caso.

Incendio a Bologna: la mamma è deceduta durante il trasporto

Secondo le prime ricostruzioni, i tre bambini (di cui due gemelli) morti nell’incendio a Bologna avrebbero tra i due e i sei anni. La mamma, invece, è deceduta durante il trasporto presso l’ospedale Maggiore.

Incendio a Bologna: la possibile causa

Sul posto immediato il soccorso di personale medico, vigili del fuoco e polizia. Secondo le prime ricostruzioni, la causa dell’incendio nell’appartamento di Bologna che ha causato la morte di quattro persone (di cui tre bambini) potrebbe essere stata una stufetta elettrica. Indagini in corso per provare a ricostruire quanto accaduto a Bologna durante la notte tra il 14 e il 15 marzo.