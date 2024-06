Bonduelle, opportunità di lavoro come tecnologo alimentare: requisiti, sede e stipendio

Occasione di lavoro con il colosso agroindustriale italiano

Opportunità di stage di lavoro dalla durata di 6 mesi in affiancamento e retribuito in Bonduelle, colosso aziendale nel settore agroindustriale con oltre 11.9000 dipendenti sparsi in tre continenti.

Per l’Italia, la ditta famosa in tutto il mondo cerca una figura per il Team Qualità e sotto il coordinamento dettagliato del Quality Manager dello Stabilimento di San Paolo d’Argon (BG).

Bonduelle, lavoro come tecnologo alimentare

Per il lavoro alla Bonduelle come tecnologo alimentare, il candidato avrà la possibilità di approfondire nel dettaglio le seguenti attività:

studio dei punti critici nel processo produttivo per la lotta alla contaminazione microbiologica e fisica;

approfondimento dei nuovi processi industriali con particolare attenzione ai temi di sicurezza alimentare e qualità prodotto;

finalizzazione dello studio delle principali caratteristiche della materia prima e del prodotto finito, al fine di creare un modello predittivo che consenta di anticipare i problemi di lavorazione;

collaborazione e partecipazione a progetti e attività, insieme ai team dello Stabilimento;

integrare aspetti di qualità prodotto nelle attività di sviluppo/innovazione;

coinvolgimento nella diffusione della cultura della sicurezza.

Lavoro Bonduelle, i requisiti

Per il lavoro alla Bonduelle come tecnologo alimentare, il candidato dovrà essere in possesso dei seguenti requisiti:

Laurea in Scienze e Tecnologie Alimentari o affini;

Capacità di analisi;

Spirito di iniziativa;

Buona conoscenza dei principali supporti informatici;

Conoscenza della lingua inglese.

Lavoro Bonduelle, sede e stipendio

Per il lavoro alla Bonduelle come tecnologo alimentare, è previsto un rimborso mensile di 700 € e ticket restaurant. La sede di lavoro, invece, è all’interno dello Stabilimento di San Paolo d’Argon (BG).