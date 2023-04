Bonus box auto, fino al 50% di risparmio: cos’è e quali sono i requisiti

Possibilità per tanti cittadini di accedere al Bonus box auto. Ecco di cosa si tratta e come funziona l'agevolazione.

C’è anche il Bonus box auto tra le tante misure di sostegno messe a disposizione del Governo in questi mesi. Si tratta di un’agevolazione che permette, a chi ne ha la necessità, di acquistare o costruire un box per la propria auto a condizioni favorevoli. Scopriamo insieme come funziona e chi ne ha diritto.

Il Bonus box auto consiste in una detrazione Irpef del 50% sulle spese effettuate per l’acquisto o la realizzazione di un locale destinato al parcheggio di un veicolo.

Bonus box auto, le spese ammesse

L’agevolazione viene concessa anche per i box auto interrati o fuori terra, per i posti auto coperti o scoperti e anche per i garage. Nell’agevolazione rientrano anche le riparazioni o le sostituzioni di quelle parti che presentano caratteristiche differenti rispetto ai box già esistenti.

Sono esclusi, invece, gli interventi di manutenzione ordinaria come la tinteggiatura delle pareti o il ricambio della serranda con un’altra identica. Viene ammessa, però, l’installazione di una serranda blindata in quanto riconosciuta come un intervento migliorativo del box.

Bonus box auto, il limite massimo di spesa

Il tetto limite della spesa consentita è di 96mila euro e il Bonus consente di coprire, quindi, fino a un massimo di 48mila euro. L’importo totale della cifra sarà soggetta a detrazione attraverso dieci rate di uguale entità.

La detrazione spetta non solo a chi ha sostenuto la spesa, ma anche al familiare convivente che ha effettivamente affrontato i costi di installazione o miglioramento del box auto, a patto che la fattura riporti al percentuale di esborso che è stata sostenuta da quest’ultimo.

Bonus box auto, pagamenti e documenti necessari

Il pagamento va effettuato sempre attraverso strumenti tracciabili, come i bonifici bancari o postali. Non sono permesse, invece, altre modalità di pagamento come contanti, assegni, bancomat, carte di credito e carte ricaricabili.

Per accedere al Bonus box auto è necessario presentati una serie di documenti: