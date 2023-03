Direttiva case green, stop a Bonus caldaie a gas? Cosa cambia per l’Italia

A partire dal 2024, con l'approvazione della Direttiva sulle case green, potrebbe arrivare lo stop al Bonus caldaie. Ecco cosa sappiamo.

A partire dal 2024 potrebbe arrivare la scure sui Bonus caldaie autonome a gas e su altri incentivi che riguardano la casa. La direttiva sulle case green approvata in questi giorni dal Parlamento europeo – e in attesa del suo varo definitivo – prevede infatti che a partire dal 1° gennaio 2024 gli Stati membri non debbano più fornire degli incentivi finanziari per l’installazione di caldaie che consumano combustibili fossili.

Sarà invece possibile agevolare di sconti fiscali per il ricorso a quei sistemi di riscaldamento ibridi che utilizzano anche idrogeno o biometano. In particolare, per questo caso, le agevolazioni verranno riservate per tutte quelle famiglie vulnerabili e a basso reddito.

Stop alle caldaie a gas in Italia?

Le caldaie a gas non potranno più essere collocate all’interno degli edifici che verranno edificati secondo i parametri imposti dall’Unione Europea, ma la norma fa riferimento alle case già realizzate e che subiranno delle ristrutturazioni.

Per questa seconda tipologia di edifici, dunque, la fase di “rinnovamento” potrebbe presentare non poche difficoltà, se si pensa che nel nostro Paese buona parte degli edifici è stata realizzata diverse decine di anni fa.

Bonus caldaie, cosa farà il Governo?

Un altro scoglio è rappresentato dalle tempistiche abbastanza strette. Lo stop agli incentivi da parte degli Stati scatterà infatti tra meno di 12 mesi, nettamente in anticipo rispetto ai due anni previsti per il recepimento della normativa da parte dei Paesi dell’Unione.

In tal senso, quindi, l’Italia dovrebbe rivedere nel più breve tempo possibile anche quei bonus destinati ai riscaldamenti. Per loro, infatti, il Governo potrebbe valutare la rimodulazione (incentivando magari le spese per gli acquisti delle caldaie ibride) o, addirittura, la cancellazione definitiva. Tra le agevolazioni più importanti figura certamente l’Ecobonus.

Per avere maggiori certezze sul futuro delle caldaie autonome a gas e su tutti i bonus destinati alle abitazioni si dovrà comunque attendere l’approvazione del testo definitivo della direttiva sulle case green che avverrà nei prossimi giorni