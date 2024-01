Bonus casalinghe 2024: cos’è, requisiti e come ottenerlo

Corsi di formazione totalmente gratis: tutte le informazioni utili sull'agevolazione confermata dalla Legge di Bilancio 2024.

Anche per l’anno 2024 è stato confermato il bonus casalinghe, una misura per aiutare uomini e donne che svolgono lavori domestici a formarsi e acquisire nuove competenze per inserirsi nel mondo del lavoro.

Di seguito la guida completa, con la normativa di riferimento, per accedere all’agevolazione e ottenere requisiti utili sulle iniziative riproposte dalla Legge di Bilancio 2024.

Iscriviti gratis al canale WhatsApp di QdS.it, news e aggiornamenti CLICCA QUI

Bonus casalinghe, cos’è e cosa cambia nel 2024

Il bonus casalinghe è disciplinato dalla Legge 13 ottobre 2020, n. 126, e prevede una dotazione di 3 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2020. Non si tratta di un’agevolazione finanziaria o che prevede un aiuto in denaro, come – giusto per fare un esempio – l’assegno unico o il bonus mamme lavoratrici. E, si ricorda, il bonus casalinghe differisce anche dalle pensioni o dall’assegno sociale. Si tratta, invece, di una misura finalizzata “alla promozione di attività di formazione, svolte da enti pubblici e privati, di coloro che svolgono attività nell’ambito domestico, in via prioritaria delle donne, senza vincolo di subordinazione e a titolo gratuito, finalizzate alla cura delle persone e dell’ambiente domestico”.

La misura del Ministero delle Pari Opportunità prevede che il contributo in denaro vada non ai beneficiari ma agli enti erogatori dei corsi. E tale somma va da 100mila a 300mila euro.

I corsi di formazione

Molte offerte formative legate al bonus casalinghe sono partite da gennaio 2024. I corsi offerti ai beneficiari, finalizzati all’inserimento o al re-inserimento nel mondo del lavoro, possono riguardare diversi ambiti. Alcuni esempi:

Acquisizione di competenze digitali ;

; Sicurezza informatica ;

; Creazione di contenuti ;

; Corsi di gestione domestica ;

; Servizi al cittadino.

I corsi hanno durata di massimo un anno e si svolgono da remoto. Si prevede una prova finale.

Bonus casalinghe 2024, requisiti e come fare domanda

Al contrario di quanto si pensa comunemente a causa del nome, il bonus casalinghe 2024 non è riservato alle donne. Vale per tutti coloro – uomini e donne – che svolgono lavori domestici. Non prevede limiti di accesso per Isee. Questi i requisiti per accedere all’agevolazione:

Svolgere attività domestica a titolo gratuito (non come attività lavorativa subordinata);

(non come attività lavorativa subordinata); Avere l’assicurazione contro gli infortuni domestici dell’INAIL al momento della presentazione e per tutta la durata del corso.

In presenza dei requisiti, per ottenere il bonus casalinghe 2024 basta rivolgersi agli enti erogatori dei corsi. L’elenco è disponibile sul sito istituzionale del Ministero delle Pari Opportunità.

Guide bonus per la famiglia

Non esiste solo il bonus casalinghe: nel 2024, il Governo Meloni ha mantenuto e introdotto diverse misure a sostegno dei cittadini e delle famiglie. Ecco alcune guide del QdS per scoprire le agevolazioni attive e come ottenerle.

Ricorda di seguire la sezione bonus e agevolazioni per rimanere aggiornato.