Bonus case green: le agevolazioni e i benefici accessibili

Sono diverse le agevolazioni relative al Bonus Case Green. Saranno obbligatorie le ristrutturazioni per quanti hanno un’abitazione in classe energetica “F” e “G” ma esistono benefici che consentiranno un risparmio. L’ormai nota direttiva Case green 2024 è volta ad assicurare una riduzione media dei consumi di energia puntando alla neutralità energetica entro il 2050.

Gli obiettivi e i bonus

In Italia le case che dovranno essere sottoposte a interventi di ristrutturazione per migliorare la classe energetica sono circa 5 milioni su 12,5 milioni di edifici. Dovrà essere assicurata entro il 2030 dagli Stati Membri una riduzione media dei consumi di energia per gli edifici residenziali esistenti pari al 16%. Invece entro il 2035 dovranno esserci riduzioni del 20-22%. Riguardo agli edifici non residenziali il primo obiettivo intermedio è lo stesso di quello dei residenziali. Il secondo deve essere raggiunto entro il 2033 e non entro il 2035.

Si sottolinea che i paesi potranno attingere ai fondi europei per sostenere le famiglie. Inoltre possono essere sfruttati anche i bonus previsti per le ristrutturazioni. Si può fare ricorso al Superbonus 70%, all’Ecobonus e al Bonus ristrutturazione 50%. Per ulteriori informazioni si consiglia di consultare gli esperti del settore per trovare la soluzione ideale in base alle proprie esigenze.