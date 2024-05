Direttiva “case green”: 7 famiglie su 10 dovranno ristrutturare

L'Unione Europea si pone come obiettivo abitazioni a impatto zero entro il 2050. Sarà possibile grazie alle direttiva "case green".

L’Unione Europea si pone come obiettivo abitazioni a impatto zero entro il 2050. Sarà possibile grazie alle direttiva “case green” che è entrata in vigore a seguito di un intenso dibattito. Si dovranno realizzare piani nazionali di ristrutturazione entro la metà del secolo. I proprietari dovranno installare pannelli solari sui tetti dei nuovi edifici entro il 2030. Le caldaie a gas non dovranno più esserci entro il 2040. In Europa gli edifici producono un terzo delle emissioni causa del cambiamento climatico e oltre il 40% delle polveri sottili nocive per l’uomo.

La situazione in Italia

In Italia gli edifici residenziali sono oltre 12 milioni (6 su 10 costruiti più di mezzo secolo fa). L’ENEA ha rilevato che più della metà degli edifici del Belpaese si ritrova nelle classi energetiche peggiori (F e G). Quindi in totale circa 7 famiglie su 10 dovranno effettuare ristrutturazioni. Il miglioramento delle 2 classi energetiche vede costi medi per i condomini di circa 595mila euro e di 114mila euro per le case unifamiliari.

Gli aiuti economici, inoltre, secondo Banca d’Italia dovranno essere garantiti solamente alle famiglie che versano in una situazione di difficoltà maggiore nonché per le ristrutturazioni delle case più inquinanti. In sintesi sarebbe giudizioso cominciare a programmare lavori da subito strutturando i vari bonus per anticipare spese che prossimamente potrebbero rivelarsi molto dispendiose.