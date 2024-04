Bonus climatizzatori 2024: cosa si può acquistare

Torna attuale in vista della stagione estiva il Bonus climatizzatori 2024. Sarà possibile usufruire della detrazione fiscale del 50%.

Torna attuale in vista dell’imminente stagione estiva il Bonus climatizzatori 2024. Sarà possibile usufruire della detrazione fiscale del 50% per acquistare un nuovo condizionatore. Inoltre quanti scelgono di usare il climatizzatore anche quale sostituzione del riscaldamento a gas hanno la possibilità di ottenere un ecobonus pari al 65%. In quest’ultimo caso dovrà essere rottamata la vecchia caldaia a gas.

Cosa serve per avere il Bonus Climatizzatori 2024

Non bisogna presentare domanda all’Enea. Il pagamento si effettuerà tramite il bonifico dedicato ai bonus sulla casa e poi si porterà in detrazione la spesa nella dichiarazione dei redditi del prossimo anno. La fattura deve includere l’acquisto e l’installazione. Si possono pure richiedere due fatture distinte. I climatizzatori devono avere l’attestato di conformità e il libretto dell’impianto. Dunque è permessa l’installazione effettuata da un tecnico abilitato.

Quali tipologie sono acquistabili

Il modello necessario è a pompa di calore con la doppia funzione di raffrescamento e riscaldamento. I climatizzatori a pompa di calore fanno parte degli impianti ad energie rinnovabili e sono ammessi nel bonus del 50% senza interventi di ristrutturazione o pratiche edilizie. Il condizionatore in questione usa solamente in parte l’energia elettrica della rete: sfrutta pure l’energia prelevata dall’ambiente. Infine la funzione inverter permette l’uso pure per riscaldare.