Tragedia su nave Catania-Genova, esplode caldaia: morto 29enne

La vittima è un giovane marittimo: aperta l'inchiesta per far luce su quanto accaduto.

Una terribile tragedia si è verificata su una nave – un cargo Torc, battente bandiera maltese – partita da Catania e diretta a Genova: un marittimo è morto in seguito a quella che, secondo le prime informazioni, è stata l’improvvisa esplosione di una caldaia.

La vittima è un 29enne di nazionalità turca, le cui generalità al momento non sono ancora note.

Tragedia sulla nave Catania – Genova, esplode caldaia

Ancora in corso di accertamento la dinamica esatta di quanto accaduto. Secondo una prima ricostruzione dei fatti, sarebbe esplosa una caldaia all’interno della sala macchine della nave-cargo Torc partita al porto di Catania.

La nave, che trasportava cera, era diretta a Genova. Il comandante del mercantile, appreso dell’incidente, ha lanciato l’allarme. La Procura di Genova ha aperto un fascicolo per indagare su quanto accaduto e su eventuali responsabilità. Il pubblico ministero di turno ha disposto l’autopsia sul corpo della giovane vittima. Presenti sul luogo della tragedia anche gli operatori della Capitaneria di Porto del posto per fare luce su quanto accaduto.

La tragedia di Napoli pochi mesi fa

Solo pochi mesi fa un altro incidente, di natura differente, aveva ucciso un altro marittimo di 29 anni. Si trattava di Antonino Donato, ufficiale della Caronte&Tourist.

Questa la prima ricostruzione della compagnia in una nota per esprimere cordoglio per la vittima poco dopo la tragedia. “Due uomini, un Primo Ufficiale e un Secondo Ufficiale in servizio sulla nave Cartour Delta​, nel primo pomeriggio sono stati travolti mentre erano a terra da un trattore ralla dell​’impresa portuale che​, secondo le prime ricostruzioni​, durante le operazioni commerciali manovrava in retromarcia su una banchina del porto di Salerno​”.

