Tragedia per la Caronte&Tourist, incidente in garage nave uccide ufficiale 29enne

Un tragico incidente al porto di Salerno ha coinvolto la nave ro-ro Cartour Delta, della compagnia Caronte & Tourist, impegnata sulla tratta Salerno-Messina. C’è una vittima: si tratta del giovane ufficiale Antonino Donato, 29 anni.

L’incidente è avvenuto all’interno del garage di una nave attraccata nel porto di Salerno. Secondo una prima ricostruzione della Capitaneria di Porto di Salerno, la tragedia sarebbe stata causata da un malfunzionamento della ralla, pezzo di acciaio che collega il rimorchio al conduttore, che ha causato lo sganciamento del rimorchio e l’incidente. Sul posto si sono recati il presidente dell’Autorità di sistema portuale del Tirreno Centrale, Andrea Annunziata, e il responsabile della security Ugo Vestri.

“Due uomini, un Primo Ufficiale e un Secondo Ufficiale in servizio sulla nave Cartour Delta​, nel primo pomeriggio sono stati travolti mentre erano a terra da un trattore ralla dell​’impresa portuale che​, secondo le prime ricostruzioni​, durante le operazioni commerciali manovrava in retromarcia su una banchina del porto di Salerno​”. Questa la ricostruzione dell’incidente e della morte di Antonino Donato in una nota della la società di navigazione Caronte & Tourist. ​

“Per il Secondo Ufficiale – spiega la compagnia – si sono purtroppo rivelati inutili i soccorsi mentre il Primo Ufficiale è stato trasportato all’ospedale Ruggi di Salerno gravemente ferito”. Nella nota Caronte & Tourist esprime “enorme dolore” e “costernazione” per “una tragedia immane che ha già causato la perdita di una giovane vita, di un ufficiale da tutti benvoluto e apprezzato”.

