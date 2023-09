Bonus colonnine elettriche 2023, cosa cambia: le novità e come richiedere il contributo

Importanti novità per il Bonus colonnine elettriche 2023. Ecco quali sono le modifiche apportate e chi può richiederlo.

Importanti novità per chi intende richiedere il Bonus colonnine elettriche 2023, l’agevolazione pensata per coprire le spese sostenute per l’installazione di una colonnina per la ricarica dei veicoli elettrici e che presenta delle modifiche rispetto al passato.

La misura è erogata dal Ministero dello Sviluppo economico con il Dpcm del 4 agosto 2022 ed è pari all’80% della spesa totale effettuata per l’installazione delle colonnine. Per tali operazioni, il Ministero ha destinato un fondo di 40 milioni di euro.

Bonus colonnine elettriche 2023, le novità

Con le modifiche apportate, si è passati dal 50% del rimborso del costo sostenuto all’80% attuale per la spesa. Inoltre, il Bonus colonnine elettriche 2023 non consisterà più in una detrazione fiscale, ma in un contributo immediato che coinvolge adesso non solo le imprese, ma anche cittadini privati che intendono installare le colonnine elettriche nella propria abitazione.

Ma non solo. Nel caso in cui il cittadino non si trovi in condizione di richiedere il Bonus, la domanda può essere inoltrata anche dai condomini che decidono di provvedere all’installazione dei dispositivi di ricarica degli spazi comuni.

Bonus colonnine elettriche 2023, contributi e come averlo

Potrà essere richiesto un contributo massimo di 1.500 euro nel caso in cui il soggetto richiedente sia un privato. Se si è in presenza di un condominio, invece, l’importo massimo destinato per l’installazione delle colonnine di ricarica sarà di 8.000 euro.

Grazie al Bonus colonnine elettriche 2023 possono essere sostenute tutte le spese che rientrano nell’acquisto dei dispositivi, nella posa delle colonnine elettriche e la messa in opera delle stesse. Il contributo rimarrà valido non solo per l’anno in corso, ma anche per il 2024 fino ad esaurimento fondi.

Per richiederlo, sarà necessario presentare domanda attraverso la piattaforma che verrà messa a disposizione dal Ministero dello Sviluppo economico.

Foto di Stefan Schweihofer da Pixabay