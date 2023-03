Bonus fotovoltaico 2023 in scadenza, come funziona e chi può richiederlo

Mancano pochi giorni alla scadenza per la presentazione delle domande per il Bonus fotovoltaico. Ecco come fare per richiederlo.

Manca sempre meno alla scadenza per la presentazione delle domande per il Bonus fotovoltaico 2023. Si tratta di una misura, messa a disposizione dal Governo, che permette il recupero delle spese sostenute per l’installazione di un impianto fotovoltaico. L’ultimo giorno per l’invio delle richieste è il 30 marzo 2023.

Ma quali sono i beneficiari che possono fare accesso al Bonus fotovoltaico 2023 e cosa bisogna fare per inviare la richiesta. Di seguito tutte le informazioni necessarie.

Bonus fotovoltaico, cos’è e chi può fare domanda

Il Bonus fotovoltaico è un credito d’imposta introdotto dalla legge n. 234 del 30 dicembre 2021 (Legge di Bilancio 2022) che va a compensare le spese documentate dalle persone fisiche che sono state effettuate tra il 1° gennaio 2022 e il 31 dicembre 2022 per l’installazione di pannelli fotovoltaici. Il Bonus fa riferimento anche a quegli impianti già esistenti e beneficiari degli incentivi per lo scambio sul posto.

Per tale contributo, il Governo ha riservato un finanziamento pari a 3 milioni di euro. Al momento non è ancora stato determinato l’ammontare del credito d’imposta che verrà reso noto dall’Agenzia delle Entrate che calcolerà il rapporto tra la somma stanziata dal Governo e quella delle spese agevolabili. La comunicazione sarà data dal direttore dell’Agenzia delle Entrate entro il 10 aprile prossimo.

Bonus fotovoltaico, come fare domanda

Pe richiedere il Bonus fotovoltaico è necessario fare richiesta online da parte del soggetto interessato o da un intermediario come un commercialista o un CAF, compilando il modulo il modulo presente nella sezione riservata sul sito dell’Agenzia delle Entrate. Alla sezione si accede attraverso SPID o CIE.

Si ricorda che il Bonus fotovoltaico non è cumulabile con altre agevolazioni di natura fiscale per le stesse spese. Il credito può essere utilizzato nella dichiarazione dei redditi 2023, per quanto riguarda l’anno di imposta 2022, in diminuzione delle imposte dovute.