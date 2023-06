Bonus Infissi 2023, come cambiare porte e finestre senza spendere troppo: la guida

Un importante contributo per chi vuole cambiare porte e finestre in casa. Tutte le informazioni relative al Bonus Infissi 2023.

Anche nel 2023 chi intende cambiare porte e finestre della propria abitazione ha la possibilità di accedere ad agevolazioni vantaggiose. L’opportunità, in tal senso, è rappresentata dal Bonus Infissi 2023, una misura che consiste in detrazioni o credito di imposta da applicare in interventi di questo tipo.

Nello specifico, per l’anno in corso, si parla di una detrazione pari al 90% se si è in presenza di lavori che fanno riferimento a interventi trainanti effettuati con il Superbonus. La detrazione fiscale riguarda invece il 50% nel caso in cui gli interventi di sostituzione degli infissi fanno riferimento a semplice ristrutturazione o risparmio energetico.

Bonus Infissi 2023, detrazione con ristrutturazione

Precisamente, Bonus Infissi 2023 può essere richiesto dai beneficiari attraverso una detrazione della spesa sull’IRPEF, con un credito di imposta o come uno sconto in fattura. Ma andiamo per ordine.

Relativamente alla detrazione connessa al Superbonus 90% (ex Superbonus 110%), il Bonus Infissi 2023 può essere richiesto soltanto nel momento in cui si provvede alla sostituzione di elementi preesistenti e non per nuovi interventi. Inoltre, per ottenere l’agevolazione, è necessario procedere al recupero di due classi energetiche.

La misura riguarda tutte quelle spese fino a 96mila euro che sono state effettuate entro il limite del 31 dicembre 2024.

Bonus Infissi 2023, detrazione senza ristrutturazione

Come detto in precedenza, il Bonus Infissi può essere richiesto anche per interventi che non fanno riferimento a una ristrutturazione dell’abitazione. In questo frangente si inseriscono gli incentivi del Bonus Casa 50%, del Bonus Sicurezza 50% e dell’Ecobonus 50%.

Nei primi due casi, la detrazione del 50% può essere effettuata su una soglia massima di 96mila euro. Essa può essere effettuata nel giro di 10 anni ed entrambi possono essere richiesti entro la scadenza del 31 dicembre 2024.

Per quanto concerne l’Ecobonus 50%, il tetto massimo riguarda una spesa massima di 120mila euro. Anche per questa misura, come per le precedenti, è confermata la detrazione entro 10 anni e la scadenza del 31 dicembre 2024.

Bonus Infissi 2023, come richiederlo

Come richiedere il Bonus Infissi 2023? Le domande dovranno essere inviate attraverso il portale web dell’ENEA e dovranno comprendere diversi documenti: la scheda descrittiva dell’intervento, le schede tecniche di prodotto e marcatura CE copia dell’attestato di prestazione energetica, asseverazione scritta da un tecnico competente, la delibera dell’assemblea che permette l’esecuzione dei lavori, la tabella millesimale, una dichiarazione del proprietario, le fatture connesse alle spese e le ricevute dei bonifici.

