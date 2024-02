Bonus infissi 2024: come funziona e come ottenerlo

Tutto quello che c'è da sapere sul nuovo bonus infissi 2024: ecco cosa prevede il contributo e come riuscire ad ottenerlo

Per il 2024 è stata cancellata la possibilità di far rientrare la sostituzione degli infissi nell’ambito degli interventi di abbattimento delle barriere architettoniche con detrazione al 75%. Resta invece in vigore il bonus del 65% in caso di interventi di riqualificazione globale che riguardino anche gli infissi, oppure la detrazione del 50% se si cambiano finestre e portafinestre. Conviene in ogni caso sostituire gli infissi se sono di vecchia generazione: quelli più recenti permettono un risparmio energetico di almeno il 30% sui costi in bolletta per la climatizzazione invernale ed estiva.

Bonus infissi 2024: detrazioni variabili

Gli infissi di nuova generazione infatti vengono installati in funzione dell’orientamento delle singole stanze della casa. Hanno diverse caratteristiche a seconda che siano posizionati a Sud o a Nord: nel primo caso devono assorbire il caldo, nel secondo devono isolare l’abitazione. Nel caso delle villette è possibile ottenere la detrazione al 65% nell’ambito dell’ecobonus se si tratta di effettuare una riqualificazione globale dell’immobile. È però necessario che un tecnico faccia un’asseverazione sui risultati di risparmio ottenuti: devono essere rispettati i requisiti minimi di trasmittanza termica previsti dalla normativa. Se invece l’intervento è limitato alla sostituzione degli infissi allora è sufficiente la certificazione del produttore: non serve presentare nessuna comunicazione all’Enea. La misura scende tuttavia al 50%, ma è abbinabile al bonus mobili.

L’installazione

Da ricordare che l’installazione deve ovviamente essere a norma e certificata: è sufficiente rivolgersi ai fornitori abilitati in grado di fornire tutta la documentazione tecnica su caratteristiche e livelli di risparmio energetico garantiti dagli infissi. Chi abita nei palazzi d’epoca e nel centro storico deve fare alcuni controlli perché in questi casi possono essere previste regole specifiche per il rispetto del decoro architettonico dell’edificio. In genere è possibile trovare infissi che possono accostarsi agli altri presenti sulla facciata sia per colore sia per design, senza che si creino contrasti. Infine, per quanto riguarda la detrazione al 50%, il pagamento deve essere effettuato con il bonifico per le ristrutturazioni.

Iscriviti gratis al canale WhatsApp di QdS.it, news e aggiornamenti CLICCA QUI