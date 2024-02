Bonus infissi senza ristrutturazione: come richiederlo, requisiti e scadenze

L'agevolazione punta al miglioramento della classe energica degli edifici

Tra le agevolazioni più note in Italia rientra sicuramente il bonus infissi e, al contrario di altre misure simili, esiste la possibilità di ottenere anche un bonus infissi senza l’obbligo di ristrutturazione. Si tratta di una manovra a sostegno del consumatore che, se idoneo ai requisiti indicati dalla circolare dell’Agenzia delle Entrate, può ottenere una detrazione fiscale del 50% sul totale della spesa sostenuta per la sostituzione degli infissi.

Bonus infissi senza ristrutturazione: la classe energetica

Al contrario di altre agevolazioni, il bonus infissi prevede la possibilità di essere utilizzato anche senza l’obbligo di ristrutturare l’intero edificio. Ecco quindi che si parla del bonus infissi senza ristrutturazione, una possibilità per il cliente che nasce da uno scopo (e un requisito) essenziale: il salto di qualità in termini di classe energetica.

Come riportato dalla circolare dell’Agenza delle Entrate, infatti, alla base della richiesta deve esserci l’obbligo di migliorare l’assetto termico ed energetico dell’immobile in questione. Inoltre, per beneficiare del bonus bisogna anche avere nell’immobile un sistema di riscaldamento per l’inverno. Il tutto, rispettando i valori della trasmittanza termica della zona in cui è collocato l’edificio. In questo caso, per il richiedente al bonus sarà possibile recuperare il 50% della spesa totale sostenuta fino al tetto massimo di 60.000 euro in dieci anni con dieci rate di pari importo.

L’altro requisito: la collaborazione con dei professionisti

Oltre al salto di qualità termico ed energetico dell’intero edificio, per richiedere il bonus infissi senza ristrutturazione è fondamentale un altro requisito: collaborare con dei professionisti del settore che seguano la corretta installazione. Inoltre – come indicato dall’Agenzia delle Entrate – gli infissi in questione non dovranno essere di nuova installazione, ma dovranno sostituire o modificare gli infissi già esistenti.

Bonus infissi senza ristrutturazione: richiesta e scadenze

Per ottenere l’agevolazione del bonus infissi senza ristrutturazione dunque, è necessario soddisfare i requisiti energetici e di installazione. Ma chi può accedere a questa agevolazione? Come riportato dalla circolare dell’Agenzia delle Entrate, questo bonus è rivolto a imprese, associazioni, enti e individui.

Una volta aver soddisfatto tutti i requisiti necessari, sarà fondamentale inviare una comunicazione all’ENEA entro 90 giorni. La scadenza del bonus, invece, è fissata al 31 dicembre del 2024.