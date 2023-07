Bonus Irpef da 100 euro (ex Bonus Renzi) 2023: come calcolare l’importo e ottenerlo – GUIDA

Ecco a chi spetta l'ex Bonus Renzi, come richiederlo e calcolare l'importo nel 2023.

Cos’è il Bonus Irpef (ex Bonus Renzi) da 100 euro e come funziona nel 2023? Ecco la guida con tutte le informazioni utili su questo contributo economico.

Bonus Irpef (ex Bonus Renzi) da 100 euro: come funziona nel 2023 e come fare domanda

L’ex Bonus Renzi è stato introdotto nella Legge di Bilancio del 2021 in qualità di sostegno al reddito per lavoratori con Isee fino a 40mila euro. Da gennaio 2022, con le nuove aliquote, il Bonus Irpef da 100 euro è riservato ai lavoratori con redditi fino a 28mila euro.

Si tratta di un contributo in busta paga, un trattamento integrativo dal valore di 100 euro (precedentemente era previsto un bonus di 80 euro) con redditi fino a 15mila euro annui. Per redditi dai 15mila e i 28mila euro, il trattamento integrativo Irpef è corrisposto ma la somma si riduce progressivamente.

Per ottenere l’ex Bonus Renzi o Bonus Irpef, è possibile fare domanda direttamente all’Agenzia delle Entrate tramite la dichiarazione dei redditi.

A chi spetta e come ottenerlo

Il Bonus Irpef o ex Bonus Renzi da 100 euro nel 2023 spetta ai lavoratori dipendenti o a chi percepisce redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente. In questo elenco sono inclusi:

Lavoratori di cooperative;

Lavoratori in Cassa Integrazione (ordinaria, straordinaria e in deroga);

Stagisti e tirocinanti;

Collaboratori con contratto co.co.co;

Chi percepisce borse di studio o premi per studio;

Lavoratori socialmente utili;

Sacerdoti;

Membri di forze dell’ordine;

Chi percepisce Naspi, disoccupazione agricola e disoccupati in regime DIS-COLL;

Lavoratori in congedo di maternità/paternità.

Non possono ricevere l’ex Bonus Renzi da 100 euro coloro che siano titolari di un reddito complessivo superiore a 28mila euro, pur rientrando nelle categorie di lavoratori sopra citate.

Come calcolare l’importo

Per chi ha redditi fino a 15mila euro, l’ex Bonus Renzi o il bonus Irpef nel 2023 è di 100 euro al mese (1.200 euro l’anno, quindi). Per redditi compresi tra 15.001 e 24.600 euro, invece, l’importo del bonus subisce una riduzione del 6% sull’importo che supera i 15mila euro. Se, per esempio, un lavoratore ha un reddito da 24mila euro, l’ex Bonus Renzi sarà ridotto di 540 euro (9.000×6%) e quindi sarà di 660 euro (55 euro al mese).

Se il reddito supera i 24.600 euro, alla riduzione del 6% se ne aggiunge un’altra del 20%. Il bonus non viene erogato sopra i 28mila euro.

