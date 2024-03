Bonus mamme lavoratrici della scuola, da oggi il via alle domande: ecco come fare

La misura fa parte della Manovra 2024 varata dal Governo Meloni

A partire da oggi, 27 marzo 2024, è possibile presentare le domande per il Bonus mamme lavoratrici della scuola. A renderlo noto è stato il Ministero dell’Istruzione e del Merito con una circolare in cui sono state fornite tutte le indicazioni e le istruzioni per poter permettere a docenti, dirigenti scolastiche e personale Ata di fare domanda per questo incentivo.

La misura fa parte della Manovra 2024 varata dal Governo Meloni e di fatto favorisce le madri lavoratrici con un esonero della contribuzione previdenziale fino ad un massimo di 3000 euro. La domanda può essere presentata entro e non oltre l’8 aprile 2024.

Bonus mamme lavoratrici della scuola: le domande sul sito del Ministero

Il Ministero dell’Istruzione e del Merito permette ai soggetti interessati a questo bonus di presentare domanda attraverso un nuovo applicativo informatico, con cui si può fare accesso direttamente ha messo a disposizione dal SIDI, ovvero il Sistema Informativo Dell’Istruzione. Si tratta di un’area riservata in cui sono disponibili le applicazioni (e relative comunicazioni) per le segreterie scolastiche e gli uffici dell’Amministrazione centrale e periferica che hanno il compito di acquisire, verificare e gestire i dati che il sistema informativo raccoglie.

Il servizio del Ministero di fatto consente una presentazione facilitata della domanda di esonero da parte delle lavoratrici madri, mediante la semplice compilazione di un format con le informazioni necessarie, velocizza il riconoscimento della misura grazie alla verifica automatizzata del possesso dei requisiti e non prevede operazioni procedurali a carico delle segreterie. Se riconosciuto, l’esonero verrà quantificato secondo quanto previsto dalle disposizioni vigenti e accreditato direttamente alla lavoratrice madre beneficiaria tramite il sistema NoiPa.

Bonus mamme lavoratrici della scuola, a chi è destinato

A tutte le lavoratrici, e anche a quelle della scuola, madri di tre o più figli, con rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato, per i periodi di paga dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2026 e fino al 18esimo anno di età del figlio più piccolo;

In via sperimentale alle lavoratrici madri della scuola e non solo con due figli e con rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato, per i periodi di paga dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2024 e sempre fino mese del compimento del decimo anno di età del figlio più piccolo.

Bonus mamme lavoratrici della scuola, come presentare la domanda

Insegnanti, dirigenti e personale Ata devono accedere all’area riservata del sito del Ministero dell’Istruzione e del Merito con le credenziali:

Spid (Sistema Pubblico di Identità Digitale);

Cie (Carta di identità elettronica);

eIDAS (electronic IDentification Authentication and Signature).

Una volta effettuato l’accesso per fare domanda per il bonus mamma le lavoratrici della scuola devono selezionare il servizio “Decontribuzione di maternità” seguendo il percorso:

Menu;

Servizi;

Tutti i servizi.

Accedendo all’istanza i dati anagrafici risulteranno compilati automaticamente ma occorrerà indicare i dati anagrafici dei figli (nome, cognome, data di nascita e codice fiscale) e in caso di lavoratrice madre con più di tre figli è necessario includere tra quelli comunicati il codice fiscale del figlio più piccolo. È possibile presentare la domanda dalle ore 14.00 del 27 marzo e fino alle ore 14.00 dell’8 aprile.

