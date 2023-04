Bonus prima casa under 36, cos’è e come richiederlo nel 2023: la guida

Anche per il 2023 è possibile accedere a Bonus prima casa under 36. Ecco quali sono i requisiti per richiederlo e come fare domanda.

È attivo anche per l’anno in corso il Bonus prima casa under 36, la misura che permette ai giovani con meno di 36 anni di acquistare una casa a costi agevolati. Il bonus, introdotto con il decreto Sostegni bis varato nel 2021, è stato esteso anche per il 2023 con la nuova Manovra approvata dal Governo.

Ma come funziona il Bonus prima casa under 36 per l’anno 2023 e quali sono i passaggi da compiere per richiederlo? Di seguito tutte le informazioni utili.

Bonus prima casa under 36, cos’è e a chi è rivolto

Il contributo è riservato a tutti quei soggetti con meno di 36 anni e con un ISEE non superiore a 40mila euro, che intendono acquisire una prima casa entro la data del 31 dicembre 2023. La misura è applicata non solo all’immobile, ma anche a tutti quegli ambienti pertinenziali come box e cantine.

Bonus prima casa under 36, le agevolazioni previste

Le agevolazioni riservate ai beneficiari sono sostanzialmente di due tipi. La misura intende aiutare quei giovani che vogliono acquistare casa attraverso:

la copertura massima dell’80% del mutuo in caso di rischio di insolvenza da parte del richiedente;

in caso di rischio di insolvenza da parte del richiedente; l’esenzione da alcune imposte previste per il passaggio di proprietà.

Bonus prima casa under 36, requisiti e come fare domanda

Possono accedere al bonus tutti quei soggetti che soddisfano i seguenti requisiti:

Un’età inferiore a 36 anni. Ciò significa che il richiedente non deve aver compiuto i 36 anni nell’anno in cui è stato erogato il beneficio;

Non essere proprietari di altri immobili a uso abitativo in Italia e all’estero;

Avere un ISEE non superiore a 40mila euro.

Come fare richiesta per ottenere l’agevolazione? Per procedere, è necessario presentare domanda a una banca o rivolgersi a un intermediario finanziario a cui si richiede il mutuo.