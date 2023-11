Si sblocca il Bonus psicologo, misura arriva in Conferenza Stato-Regioni ma i soldi sono pochi

Passi importanti per il Bonus psicologo, Schillaci annuncia l'arrivo del decreto in Conferenza Stato-Regioni ma c'è l'ostacolo fondi.

Si va verso lo sblocco del Bonus psicologo, la misura finalizzata al sostegno delle spese connesse alle sedute di psicoterapia. Il ministro della Salute, Orazio Schillaci, ha annunciato che il provvedimento verrà sottoposto all’esame della Conferenza Stato-Regioni nella giornata di giovedì 23 novembre, a margine di un evento contro la violenza sulle donne che si è svolto al Ministero della Salute.

Schillaci: “Sarà approvato senza problemi”

Così come sottolineato dal ministro, l’iter “non dovrebbe avere alcun problema. Ci lavoriamo da mesi, c’era un problema burocratico che abbiamo risolto”, ha ricordato ancora Schillaci. Nei giorni scorsi lo stesso ministro aveva annunciato che il decreto attuativo sarebbe stato realizzato a breve, riuscendo così a superare gli ostacoli che ne avevano impedito la pubblicazione.

Fedez: “Fondi insufficienti”

L’intervento del ministro della Salute è stato commentato dal rapper Fedez attraverso una diretta realizzata su Instagram in compagnia del presidente degli Ordini degli psicologi (Cnop) David Lazzari. “Ci sono novità, perché il ministro Schillaci ha detto che questo giovedì sbloccherà il Bonus psicologo del 2023. Noi siamo qui per dire che comunque i fondi sono insufficienti. Lui dice che sono insufficienti, io dico che sono una miseria, quindi diciamo che lui è un po’ più edulcorato di me”, ha sottolineato Fedez.

“Siamo qui per dire che c’è ancora tantissimo da fare, c’è da lavorare sullo psicologo di base e c’è da lavorare sugli psicologi nelle scuole“, ha aggiunto, “perché ci ha dato una grossa mano in queste settimane per portare avanti la nostra battaglia. È bello esserci incontrati, esserci confrontati su questo e lavoreremo anche in futuro per portare avanti queste battaglie”, ha concluso.

Lazzari: “Lo Stato ci deve aiutare”

Lo stesso presidente Lazzari ha voluto ringraziare il cantante Federico “per questa sua sensibilità e per questo impegno. Credo che sia assolutamente importante comunicare queste cose, sensibilizzare le istituzioni, far passare il messaggio che queste problematiche fanno parte della vita e quindi possiamo affrontarle”.

“Però non c’è dubbio che lo Stato ci deve aiutare, perché non è possibile che i cittadini debbano pagare sempre di tasca propria. Perché molti non ne hanno le possibilità. È evidente che la tutela della salute non è solo della salute fisica, ma deve essere anche della salute psicologica”, ha concluso.

Come sarà il Bonus psicologo nel 2023

A partire dal 2023, il Bonus psicologo dovrebbe diventare strutturale. Pertanto, la misura sarà permanente e i richiedenti potranno presentare domanda ogni anno per accedere all’agevolazione. Per quest’anno il Governo Meloni ha messo a disposizione un fondo da 5 milioni di euro per finanziare il bonus, con i beneficiari che potranno avere diritto fino a 1.500 euro di contributo.

Fino al 2022 ogni beneficiario aveva diritto fino a 600 euro. Tuttavia, al tempo, la platea di persone che avrebbero potuto accedere al contributo era molto più ampia, poiché erano stati stanziati fondi fino a 25 milioni di euro.