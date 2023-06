Bonus Psicologo 2023, entro quando inviare le fatture? Il chiarimento dell’Inps

Bonus Psicologo 2023, i chiarimenti dell'INPS relativi alla presentazione delle fatture relativa alle sedute effettuate.

Attraverso il messaggio n. 2127 dell’8 giugno 2023 l’INPS ha comunicato che entro e non oltre la scadenza del 20 giugno 2023 è possibile inviare i dati relativi alle fatture per il Bonus Psicologo 2023, denominato “Contributo per sostenere le spese relative a sessioni di psicoterapia“.

Il termine per la fruizione del contributo è scaduto il 7 giugno scorso e le domande che hanno ricevuto copertura sono state 40mila sulle circa 342mila presentate.

Bonus Psicologo 2023, cosa accade con sedute non confermate

Dal 21 giugno 2023, invece, tutte le sedute che non sono confermate – o confermate ma non ancora corredate dei dati di fatturazione – verranno annullate d’ufficio per consentire “l’individuazione delle risorse residue disponibili ai fini dello scorrimento delle graduatorie per l’anno 2022”.

L’INPS precisa che “in mancanza dei dati completi di fatturazione non si potrà dare luogo ai relativi pagamenti”. “Tutte le sedute validate (ossia confermate e corredate dai dati di fatturazione) – invece – verranno considerate utili ai fini dell’impegno delle risorse disponibili”.

Bonus Psicologo 2023, quando parte lo scorrimento graduatorie

Successivamente alla validazione delle sedute, l’INPS potrà definire l’ammontare delle risorse regionali e provinciali residue che permetteranno, se presenti, lo “scorrimento delle rispettive graduatorie e l’ammissione di nuovi aventi diritto nei limiti delle risorse disponibili”.

L’Istituto sottolinea che non si potrà procedere allo scorrimento delle graduatorie per quelle Regioni e quelle Province autonome che non hanno provveduto al trasferimento delle risorse assegnate. Sarà possibile, invece, procedere allo scorrimento parziale delle graduatorie per le Regioni e le Province autonome che hanno provveduto soltanto in parte al trasferimento delle risorse.

Bonus Psicologo 2023, come visionare la domanda

Sempre l’INPS ribadisce che al termine del rendiconto e dopo il completamento delle graduatorie sarà possibile passare all’ulteriore fase che interessa i beneficiari del Bonus Psicologo 2023, vale a dire alla visualizzazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

Questo secondo step avverrà a partire dalla prima settimana di luglio. Per visionare il provvedimento di accoglimento, l’utente potrà collegarsi al portale web dell’INPS e seguire il percorso: Sostegni, Sussidi e Indennità > “Per malattia” > “Bonus psicologo – Contributo per sostenere le spese relative a sessioni di psicoterapia” > “Utilizza il servizio”.

Foto di repertorio