Bonus psicologo 2023, al via le domande: quando e come richiederlo

Tutte le novità per quanto concerne il Bonus psicologo 2023. Ecco gli importi e i potenziali beneficiari della misura.

La Legge di Bilancio 2023 ha confermato anche per l’anno in corso la misura del Bonus psicologo, un’agevolazione che è stata resa strutturale e che servirà, come già accaduto in passato, a coprire le spese di psicoterapia. Per il 2023 il Governo ha stanziato 5 milioni di euro e i beneficiari potranno ottenere fino a 1.500 euro di contributo. Tanti cittadini, al momento, restano in attesa di sapere quando sarà possibile inviare le domande per accedere alla misura.

Bonus psicologo 2023, attesa per il decreto

Il ministro della Salute, Orazio Schillaci, ha dichiarato che le richieste potrebbero essere presentate a partire da giugno 2023, ma a riguardo c’è ancora molta incertezza.

Fino a oggi, infatti, manca il decreto attuativo che definisce le modalità di presentazione della domanda, i criteri per l’assegnazione del finanziamento e la platea dei beneficiari. Una situazione che ricorda per certi versi quella che interessa altri contributi ancora “sospesi” come il Bonus trasporti 2023.

Bonus psicologo 2023, cos’è

Il Bonus psicologo 2023 è una misura che permette a chi ne fa richiesta di sostenere le spese connesse alle sedute di psicoterapia. Il finanziamento è stato introdotto per la prima volta dal Governo Draghi nel dicembre 2021.

Fino al 2022, il bonus prevedeva un contributo di 600 euro ma la recente Manovra approvata dal Governo ha innalzato il finanziamento a favore dei cittadini a 1.500 euro.

Complessivamente, lo stanziamento messo a disposizione dei cittadini è pari a 5 milioni di euro, una cifra decisamente inferiore a quella elargita dal precedente esecutivo che aveva destinato ai beneficiari 25 milioni di euro. Una “stretta” che ha generato non poche polemiche.

Bonus psicologo, chi resterà escluso?

Santo Di Nuovo, presidente dell’Aip (Associazione Italiana di Psicologia), ha dichiarato al Quotidiano di Sicilia come “le minori somme stanziate basteranno per circa 3.300 interventi nel 2023 e 5.300 nel 2024“.

Lo scorso anno le domande accolte erano state 41mila su 395mila, vale a dire il 10% circa, con un largo numero di soggetti che erano già rimasti esclusi. C’è da credere, dunque, che per quest’anno le domande destinate a essere rifiutate saranno molte di più rispetto al recente passato.

Bonus psicologo, chi può fare domanda

Per presentare le domande di accesso al Bonus psicologo 2023 è necessario essere residenti in Italia e disporre di un ISEE in corso di validità non superiore ai 50mila euro. Per quanto riguarda le altre fasce, sarà necessario attende i dettagli che saranno contenuti all’interno del decreto attuativo.

Possono presentare richiesta per il Bonus psicologo 2023 tutti quei soggetti che si trovano “in condizione di depressione, ansia, stress e fragilità psicologica a causa delle conseguenze della crisi Covid, che siano nella condizione di beneficiare di un percorso psicoterapeutico”.

Le sedute di psicoterapia vanno effettuate da specialisti privati che risultati regolarmente iscritti all’elenco degli psicoterapeuti, nell’ambito dell’albo degli psicologi che hanno comunicato l’adesione all’iniziativa al Consiglio nazionale dell’ordine degli psicologi (CNOP).

Bonus psicologo 2023, come fare domanda

Le modalità per inviare la domanda sono le seguenti: