Bonus Trasporti 2023, stanziati altri 35 milioni di euro: il 1° novembre nuovo click-day

In arrivo ulteriori risorse per il Bonus Trasporti, il 1° novembre ci sarà una nuova finestra per richiedere il voucher.

Arrivano nuove risorse a beneficio del Bonus Trasporti 2023. Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha annunciato infatti lo stanziamento di ulteriori 35 milioni di euro a favore del voucher dal valore massimo di 60 euro che permette di acquistare abbonamenti per i mezzi pubblici o il trasporto ferroviario.

Bonus Trasporti 2023, quando si potrà richiedere

A partire dalle ore di 8 di mercoledì 1° novembre sarà infatti possibile partecipare al nuovo click-day in occasione del quale effettuare domanda per il bonus. Questa somma andrà ad aggiungersi ai possibili residui di risorse non utilizzate nel corso del mese di ottobre.

Si apre quindi un’ulteriore finestra per quei cittadini che non sono riusciti ad accedere all’agevolazione proprio a causa dell’esaurimento dei fondi messi precedentemente a disposizione e delle altissime richieste in arrivo.

Già in occasione del click-day del 1° settembre scorso molti utenti erano rimasti a bocca asciutta perché le risorse si erano volatilizzate nel corso di pochi minuti. Identica situazione che si è verificata anche nella seconda finestra messa a disposizione dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali per il 1° ottobre: migliaia di utenti connessi contemporaneamente e risorse esaurite rapidamente.

Bonus Trasporti 2023, come fare domanda

Per fare domanda per il Bonus Trasporti sarà necessario collegarsi sulla piattaforma digitale ministeriale e accedere attraverso SPID o Carta di Identità Elettronica (CIE).

Hanno diritto al voucher da 60 euro tutte persone fisiche che presentano un reddito non superiore a 20mila euro annui. Il suo utilizzo, attraverso un abbonamento, potrà essere effettuato entro il mese solare dell’emissione. Sulla piattaforma viene inoltre specificato che “l’abbonamento può iniziare la sua validità anche in un periodo successivo”.