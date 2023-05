Torna il Bonus TV? Ipotesi rinnovo, ecco quando sarà disponibile e con quali novità

Ritorno in vista per il Bonus TV, il Governo sarebbe già al lavoro per la stesura di un nuovo decreto.

A volte ritornano. È il caso del Bonus TV Decoder e Rottamazione, l’agevolazione che nel corso degli ultimi due anni ha permesso a molti cittadini di acquistare o sostituire gli apparecchi non più compatibili con i nuovi standard di trasmissione DVBT2.

La misura, consistente in due contributi distinti, ha riscosso particolare successo a partire dal 2018, quando è stata istituita per la prima volta. Adesso, però, il Governo Meloni starebbe seriamente ragionando in merito all’ipotesi del rinnovo del contributo statale anche per il 2024 in risposta alle necessità di tanti cittadini.

Bonus TV, fondi esauriti nel 2022

Nel novembre 2022, infatti, il Ministero delle Imprese e del Made in Italy aveva annunciato l’esaurimento dei fondi che erano stati messi a disposizione per accedere al Bonus TV Decoder e al Bonus Rottamazione, lasciando molti potenziali richiedenti a bocca asciutta.

“Abbiamo richiesto al Mef il rifinanziamento della misura perché riteniamo indispensabile assicurare ai cittadini la continuità di uno strumento che ha funzionato per agevolare questo delicato passaggio tecnologico”, aveva dichiarato al tempo il ministro Adolfo Urso.

È ancora attivo, invece, il Bonus Decoder a Casa che prevede la fornitura, in collaborazione con Poste Italiane, di un decoder a casa ai cittadini di età pari o superiore ai 70 anni.

Così come sottolineato dal Mise, inoltre, i soggetti richiedenti devono disporre di un trattamento pensionistico non superiore a 20mila euro annui e che siano titolari di abbonamento al servizio di radiodiffusione.

Bonus TV, 90 milioni per la nuova misura

A quanto ammonterebbero i nuovi fondi destinati per il finanziamento il Bonus TV? Secondo alcune indiscrezioni, sarebbe già in fase di scrittura il testo del nuovo decreto che stanzierebbe una nuova iniezione da 90 milioni di euro a favore dei beneficiari.

Il finanziamento era stato inserito nella Legge di Bilancio del 2018 durante il Governo Conte. Nel 2021 è poi arrivata la proroga che permetteva, in aggiunta, la rottamazione del vecchio apparecchio televisivo o del decoder.

Bonus TV, quando arriverà?

Al momento, come detto, il Governo sarebbe al lavoro per realizzare il testo del terzo Bonus TV Decoder e Rottamazione e non sono ancora disponibili i dettagli. Con molta probabilità, comunque, l’esecutivo potrebbe andare a revisionare i contenuti dell’ultimo decreto del 5 luglio 2021 che comprendeva anche l’introduzione del Bonus Rottamazione.

Da capire anche quando l’agevolazione potrà essere disponibile. Secondo i più “ottimisti” è da escludere che un ritorno del bonus entro la fine dell’anno. In alternativa, il finanziamento potrebbe essere inserito all’interno della futura Manovra in vista del 2024.

Foto di repertorio