Borseggi e furti carte di credito in supermercati del Ragusano, arrestati padre e figlio

I due erano diventati l'incubo dei clienti di alcuni supermercati delle zone di Ispica, Pozzallo e anche Scicli

Sei episodi di borseggio e cinque utilizzi illeciti di carte di credito. I carabinieri di Ispica, nel Ragusano, hanno eseguito due misure di custodia cautelare in carcere nei confronti di due siracusani, padre e figlio, 67 e 25 anni. I due erano diventati l’incubo dei clienti di alcuni noti supermercati di Ispica, Pozzallo e Scicli, vittime di una serie di furti tra tra il mese di gennaio e aprile di quest’anno.

Il modus operandi

Sempre lo stesso il modus operandi: i due attendevano un momento di distrazione delle vittime per derubarle del portafoglio. In particolare sono sei, al momento, gli episodi di borseggio attribuitigli, per un illecito profitto di circa 700 euro, e cinque utilizzi illeciti di carte di credito, per un ammontare di circa 3.500 euro. I due sono stati condotti nel carcere di Siracusa.