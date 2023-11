Svolta per “l’incompiuta” Ispica-Modica, ecco quando aprirà la tratta autostradale

Manca poco all'inaugurazione dell'atteso tratto dell'autostrada Siracusa-Gela: ecco la data annunciata dal Cas.

Un nuovo tassello tra poco di tre settimane si aggiungerà al sistema della mobilità e delle infrastrutture in Sicilia. Stiamo parlando della nuova tratta dell’autostrada Siracusa – Gela che dallo svincolo Ispica – Pozzallo porterà fino a Modica, la cui inaugurazione, prevista inizialmente per le ore 12 del 7 dicembre, si terrà invece nella settimana successiva.

A confermare la notizia al QdS è stato il Consorzio Autostrade Siciliane, gestore della tratta autostradale.

Autostrada Ispica – Modica, i motivi dei ritardi

L’apertura di questo nuovo tratto ha fatto discutere soprattutto a causa dei continui rinvii e delle vicende riguardanti le ditte appaltatrici dei lavori di costruzione, i collaudi statici e le prove di carico sui viadotti. Il Consorzio Autostrade Siciliane ha comunicato oggi che la visita di collaudo, prevista per inizialmente per il prossimo 30 novembre, è slittata ai primi giorni del mese prossimo. L’inaugurazione, invece, inizialmente fissata per il prossimo 7 dicembre come scritto poco sopra è stata rinviata alla settimana successiva.

La storia dell’autostrada Siracusa-Gela

L’autostrada Siracusa-Gela nella sua interezza è un progetto che ha avuto inizio negli anni Sessanta per collegare due delle tre città che in Sicilia hanno un polo petrolchimico. Il primo tratto che collega Siracusa con la frazione di Cassibile, lungo 9 chilometri e mezzo, fu aperto nel 1983, ma alcune questioni relative ad aree poste a vincolo ambientale lasciarono l’autostrada incompiuta per oltre un ventennio e solo il 14 marzo del 2008 venne aperto al traffico il tratto Cassibile-Noto.

E i problemi non si fermarono certo qui, perché il tratto Noto-Rosolini fu inizialmente sequestrato dalla Procura della Repubblica di Siracusa per presunti cedimenti della costruzione e aperto il 24 ottobre dello stesso anno.

A ciò fecero seguito – all’interno del tracciato già esistente – l’apertura dello svincolo per Canicattini Bagni il 29 luglio del 2015, dopo quasi cinque anni di lavori, e le vicende relative alla tratta Rosolini-Modica, che hanno visto coinvolte le ditte appaltatrici Condotte Spa e Cosedil.

Infine, il 3 agosto del 2021 ha avuto luogo l’inaugurazione della tratta Rosolini-Ispica Pozzallo, che ha portato il tracciato autostradale a raggiungere per la prima volta la provincia di Ragusa, sotto il Governo Musumeci.

Il prossimo step

Dopo l’apertura del tratto Ispica – Modica, il prossimo step sarà l’apertura della tratta fino a Ragusa. Lo scorso mese di gennaio, le autorità competenti hanno inviato l’avviso di esproprio delle parti interessate dalla costruzione del troncone autostradale.

Immagine di repertorio