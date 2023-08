Messina Denaro, dopo l’operazione rimane in Terapia Intensiva: ecco come sta

Le ultime informazioni sullo stato di salute dell'ex superlatitante, ricoverato dallo scorso 8 agosto.

Il boss mafioso Matteo Messina Denaro rimane ricoverato nel reparto di Terapia Intensiva dell’ospedale San Salvatore de L’Aquila nonostante il lieve miglioramento delle sue condizioni di salute.

Queste sono le ultime informazioni sullo stato di salute dell’ex numero uno di Cosa nostra, ricoverato dallo scorso 8 agosto in seguito a un rapido peggioramento del suo stato di salute e operato d’urgenza per un blocco intestinale.

Messina Denaro rimane in Terapia Intensiva, come sta

L’intervento seguito al blocco intestinale è perfettamente riuscito. Proseguono però le valutazioni sulle condizioni del boss, malato di tumore al colon in stadio ormai avanzato. I legali – Alessandro Cerella e la nipote di Messina Denaro Lorenza Guttadauro – avrebbero richiesto, nelle scorse settimane, la scarcerazione dell’ex superlatitante, in considerazione del fatto che le sue condizioni di salute in rapido peggioramento non sarebbero compatibili con il regime del 41-bis.

Al momento, però, le autorità competenti non avrebbero preso una soluzione definitiva su questa richiesta. Istituzioni sanitarie e statali continuano a monitorare la soluzione.

Immagine dal giorno dell’arresto, da Imagoeconomica