Paura nella notte, molotov contro garage: indagini in corso

Si indaga sul presunto atto intimidatorio compiuto nei confronti del proprietario del garage.

Un bottiglia con all’interno del liquido infiammabile è stata lasciata la scorsa notte davanti la saracinesca di un garage di proprietà di un uomo di 80 anni in via La Marmora a Licata, in provincia di Agrigento.

La bottiglia incendiaria ha preso fuoco, danneggiando così l’ingresso del locale. Le fiamme, a quanto pare, sarebbero rimaste circoscritte alla saracinesca e non si sarebbero propagate all’interno.

Molotov contro garage, atto intimidatorio?

Sul posto si sono presentati i vigili del fuoco che hanno spento l’incendio e i poliziotti del locale Commissariato.

Secondo le prime ipotesi degli inquirenti, l’episodio incendiario potrebbe essere legato a un atto intimidatorio compiuto nei confronti del pensionato. Al momento, comunque, non sono note le motivazioni del gesto e i possibili autori.