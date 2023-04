Catania, controlli dei carabinieri nel quartiere Librino: sanzioni per 55mila euro

Diverse le sanzioni e i sequestri comminati dal nucleo radiomobile di Catania con la collaborazione della Polizia locale

Quartiere Librino sotto l’attento monitoraggio del nucleo radiomobile di Catania che, con la collaborazione della Polizia locale, ha effettuato attenti controlli volti a denunciare diverse persone. Ben sei sono gli accusati per “furto di energia elettrica in via Scordia. Sanzioni amministrative per 12mila euro sono state comminate a due officine meccaniche che non avevano le autorizzazioni necessarie. Un giovane pregiudicato catanese di 20 anni invece, sottoposto ai domiciliari in Viale Moncada, è stato deferito per “evasione”.

Sequestri e sanzioni

I controlli alla circolazione hanno consentito ai militari di identificare una quarantina di persone e di sottoporre ad accertamenti una ventina di veicoli. Elevate 32 sanzioni amministrative per violazioni al codice della strada, per un importo di circa 43mila euro e il sequestro amministrativo di 10 veicoli.