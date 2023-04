“Brescia raccontata ai ragazzi – Geografia, storia, carattere, cultura” di Marco Vitale

Non un manuale di storia, ma un libro di racconti e di viaggio per far conoscere Brescia ai giovani bresciani

“Brescia raccontata ai ragazzi – Geografia, storia, carattere, cultura” (Marco Serra Tarantola editore, 320 pagine), ultima opera dell’economista Marco Vitale, nasce in seguito all’importante riconoscimento ottenuto dalla città lombarda, Capitale italiana della Cultura (insieme a Bergamo) per l’anno 2023. Non un manuale di storia, ma un libro di racconti e di viaggio per far conoscere Brescia ai giovani bresciani. Categoria nella quale l’autore comprende ragazzi e ragazze “che per qualsiasi motivo (nascita, immigrazione, trasferimento familiare) il destino ha legato al territorio e alla cultura bresciana e che sentono il desiderio e il piacere di rafforzare la reciproca conoscenza”.

È un percorso affascinante e coinvolgente quello che si snoda tra le pagine del libro, un viaggio nella storia della città che parte dalle sue origini e dal momento in cui, con l’arrivo dei romani, iniziò il suo vero sviluppo per arrivare ai giorni nostri, passando per quelle fasi storiche e quelli avvenimenti che hanno “fatto la città”. Basti pensare all’epopea della Repubblica veneziana, cui Brescia appartenne per oltre tre secoli, fino al glorioso contributo al Risorgimento e all’Unità d’Italia, che le fece guadagnare l’appellativo (coniato dal poeta Josuè Carducci per celebrare la coraggiosa insurrezione delle “dieci giornate” contro gli occupanti austriaci) di Leonessa d’Italia.

Ad alternarsi con il racconto dei momenti e dei personaggi che hanno scandito la storia di Brescia le illustrazioni di Lamberto Correggiari, celebre disegnatore che ha sviluppato un’esperienza creativa multiforme. Un elemento, quello grafico, fortemente voluto da Vitale proprio per far sì che la sua opera fosse più fruibile ai principali destinatari. Ed è sempre per questa ragione che lo stesso autore si è avvalso della collaborazione e della consulenza di Annalisa Strada, specialista di libri per ragazzi. Una fruizione che è resa ancor più interattiva dalle attività proposte a margine dei vari capitoli. Non “semplici” esercizi da sussidiario, ma vere e proprie attività esperienziali che permettono di vivere in prima persona temi, personaggi e luoghi descritti nelle pagine, ma anche di approfondire e sedimentare il percorso sui cui è incardinata l’opera. Soffermandoci su alcuni dei profili tratteggiati da Vitale scegliamo di attenzionare quelli, forse, meno conosciuti ma che hanno lasciato un importante impronta nella storia di Brescia. Da Gaudenzio (vescovo della Diocesi bresciana dal 387 al 410 d.C.) a Bernardo Maggi (vescovo e primo signore della città nell’affascinante età dei Comuni, sul finire del XII secolo), passando per Giuseppe Zanardelli (politico bresciano tra le più importanti personalità del neonato Regno d’Italia).

Senza dimenticare, poi, personaggi più attuali e vicini agli orizzonti dei giovani, come la ginnasta Vanessa Ferrari, il calciatore Andrea Pirlo o la compianta giornalista de “Le Iene” Nadia Toffa. E poi i luoghi simbolo come la Cattedrale di Santa Maria Assunta, il Foro romano, Piazza della Loggia o il museo di Santa Giulia. Un libro che, lo abbiamo detto, è stato pensato e scritto per i giovani bresciani, ma che può naturalmente essere letto ed apprezzato anche da chi bresciano non lo è. Perché, attraverso le sue pagine, può conoscere la “Leonessa” e, perché no, trarre da esse lo spunto per visitare la città seguendo, magari, il percorso delineato da Vitale.