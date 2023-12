Bungee jumping letale causa malore: 56enne aveva speso 300 euro per il salto

Sotto accusa la ditta che organizza i salti mozzafiato

Spende 300 euro per fare bungee jumping dalla torre di Macao in Cina ma, causa malore, dopo essersi lanciato dalla torre muore. E’ questo il triste destino toccato a un turista giapponese di 56 anni. Quello che doveva essere un momento di pura adrenalina da vivere con gli amici si è presto trasformato in tragedia. Nonostante i celeri soccorsi, che lo hanno immediatamente visto trasportare al Conde S.Januàrio di Macao, per il malcapitato non c’è stato niente da fare.

Ditta sotto accusa

Adesso si indaga sull’accaduto, con la lente d’ingrandimento puntata sulla ditta di bungee jumping. La stessa ha assicurato che prima di concedere alle persone di saltare dalla torre, viene richiesto loro di esplicitare eventuali condizioni mediche o malattie cardianche. La struttura, vanta oltre quattro milioni di salti riusciti, vantando un record di sicurezza perfetto.