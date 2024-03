VIDEO | Bungee jumping senza corda: la nuova emozionante attrazione in Nuova Zelanda

La nuova attrazione si chiama "Vertigo" ed è un'esclusiva della Nuova Zelanda.

Questa attrazione nuova e all’avanguardia è un’esclusiva della Velocity Valley e non può essere vissuta in nessun altro posto in Nuova Zelanda: il bungee jumping senza corda.

Questa nuova attrazione provoca una scarica di adrenalina estrema: prima si è sospesi a 43 metri sopra la terra con un‘imbracatura appositamente progettata, poi ci si lascia cadere sulla rete di sicurezza sottostante. Il bungee jumping senza corda dura 4 secondi: i più lunghi della vita.