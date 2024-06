Buon 2 giugno, si celebra la Festa della Repubblica 2024: ecco frasi da condividere

Sui social o su WhatsApp, ecco le frasi e le citazioni da condividere in occasione della Festività di inizio giugno.

Si celebra la Festa della Repubblica: ecco frasi e citazioni da condividere sui social e/o su WhatsApp per augurare “Buon 2 giugno“.

Iscriviti gratis al canale WhatsApp di QdS.it, news e aggiornamenti CLICCA QUI

Cosa si celebra?

Il 2 giugno si celebra la Festa della Repubblica Italiana, che nel 2024 compie ben 78 anni. In particolare, si ricorda l’anniversario del referendum in cui – chiamati a scegliere tra Repubblica e Monarchia nel periodo post-fascista – gli italiani scelsero la nuova forma istituzionale.

La storia della Festa della Repubblica

Correva l’anno 1946 e, in quell’occasione, per la prima volta votarono anche le donne: furono le prime elezioni italiane a suffragio universale. Il risultato fu a favore della Repubblica (12.717.923 voti contro i 10.719.284 per la monarchia, 54,3% contro 45,7%). La prima celebrazione della Festa della Repubblica Italiana avvenne il 2 giugno 1947: da allora ogni anno si festeggia con la classica parata militare e la deposizione di una corona d’alloro in omaggio al Milite Ignoto all’Altare della Patria da parte del presidente.

Frasi e citazioni per augurare buon 2 giugno 2024

Come dire “Buongiorno e buon 2 giugno 2024” ad amici e parenti? Condividendo citazioni e frasi sui social e su WhatsApp. Eccone alcune:

“Nel 1946 la scelta del popolo italiano per la Repubblica scrisse una pagina decisiva di democrazia e pose le basi per un rinnovato patto sociale, che avrebbe trovato compiuta articolazione nella Carta costituzionale” (presidente Sergio Mattarella, messaggio ai Prefetti 2024).

“La Repubblica è un bene prezioso, e come ogni bene prezioso richiede la sua tutela” (Giovanni Falcone).

“La Costituzione, il regalo che i padri e le madri costituenti ci hanno lasciato in eredità. Le cose regalate dobbiamo conquistarle, farle diventare nostre. Qui dentro ci sono le regole per vivere tutti insieme, in pace, lavorando” (Roberto Benigni).

“La Costituzione è il fondamento della Repubblica. Se cade dal cuore del popolo, se non è rispettata dalle autorità politiche, se non è difesa dal governo e dal Parlamento, se è manomessa dai partiti verrà a mancare il terreno sodo sul quale sono fabbricate le nostre istituzioni e ancorate le nostre libertà” (Luigi Sturzo).

“Dietro ogni articolo della Carta Costituzionale stanno centinaia di giovani morti nella Resistenza. Quindi la Repubblica è una conquista nostra e dobbiamo difenderla, costi quel che costi” (Sandro Pertini).

Cosa fare

In occasione della Festa della Repubblica, a Roma c’è una grande festa con parata militare e deposizione della corona d’alloro all’Altare della Patria da parte delle massime cariche dello Stato. In tutta Italia, il 2 giugno è un’occasione anche per organizzare viaggi e gite fuori porta (tempo permettendo). Ecco un articolo del QdS sugli eventi da non perdere in Sicilia.