Buon 25 aprile 2024: ecco cos’è la Festa della Liberazione e le frasi per celebrarla

Tutto sul 25 aprile: cosa si celebra, le frasi e le poesie sulla Resistenza, i consigli su cosa fare.

Il 25 aprile 2024 si celebra la Festa della Liberazione: c’è chi festeggia con i tradizionali picnic o con le gite fuori porta e chi inviando frasi per augurare un buon giorno di festa e relax ad amici e parenti, sui social o su WhatsApp.

Ma sai cosa si festeggia davvero in questa giornata? Ecco tutte le informazioni utili e alcune frasi che possono servire per stimolare una riflessione.

Buon 25 aprile 2024, cosa si celebra oggi?

Il 25 aprile si ricorda – nel 2024 – il 79esimo anniversario della Liberazione d’Italia dal nazifascismo (1945). In questa data, nel 1945, gli alleati e i partigiani festeggiavano ufficialmente la fine dell’occupazione nazista e del regime fascista in Italia.

Ma cosa accadde il 25 aprile, esattamente? Si tratta del giorno in cui il Comitato di Liberazione Nazionale Alta Italia (CLNAI) – con sede a Milano e che vedeva tra le sue fila personaggi di spicco della politica e della storia italiana, come Sandro Pertini, Alfredo Pizzoni e Rodolfo Morandi – proclamò l’insurrezione generale in tutti i territori occupati dai fascisti e dai tedeschi (molti dei quali, al tempo, situati al Nord). Simbolicamente la data del 25 aprile segna il culmine della Resistenza contro il fascismo e la fase centrale della liberazione del Nord Italia (completata l’1 maggio). Su proposta dell’allora presidente del Consiglio, Alcide De Gasperi, Umberto II di Savoia, stabilì la Festa della Liberazione nel 1946.

Frasi per augurare Buon 25 aprile 2024

“Il frutto del 25 aprile è la Costituzione. Il 25 aprile è la Festa della identità italiana, ritrovata e rifondata dopo il fascismo” ( Sergio Mattarella , discorso del 2023, dal sito del Quirinale);

, discorso del 2023, dal sito del Quirinale); “Il futuro non verrà costruito con la forza, nemmeno con il desiderio di conquista ma attraverso l’applicazione del metodo democratico, lo spirito di consenso costruttivo e il rispetto della libertà ( Alcide De Gasperi );

); “La Costituzione è un buon documento, ma spetta ancora a noi fare in modo che certi articoli non rimangano lettera morta o inchiostro sulla carta. In questo senso la Resistenza continua” ( Sandro Pertini );

); Poesia “Viva la libertà” di Gianni Rodari, ideale per augurare un buon 25 aprile 2024 con un riferimento letterario:

Viva la primavera

che viaggia liberamente

di frontiera in frontiera

senza passaporto,

con un seguito di primule,

mughetti e ciclamini

che attraversando i confini

cambiano nome come

passeggeri clandestini.

Tutti i fiori del mondo son fratelli.

“La Resistenza era stata un fatto straordinario. Aveva realizzato una unità veramente eccezionale che andava dagli ufficiali badogliani agli operai comunisti” (Nilde Iotti).

Cosa fare per la Festa della Liberazione

Il 25 aprile è un momento di riflessione sulla libertà, sulla lotta contro le dittature, sulla democrazia… ma è anche un momento di svago e relax, per chi naturalmente può permettersi di non lavorare in questo giorno festivo. In molte città – anche in Sicilia – musei e monumenti rimarranno aperti: famiglie e cittadini, quindi, potranno godersi una gita culturale in occasione della Festa della Liberazione.

Qualora le previsioni meteo lo permettano, si può organizzare anche una gita all’aperto, un picnic o anche uno dei primi “viaggi” verso il mare. Per chi rimane a casa, invece, il 25 aprile è possibile guardare la tradizionale parata in TV, godersi un buon film o un bel libro, dormire qualche ora in più o preparare un pranzo più “ricco” per festeggiare.

Avviso su possibili negozi/supermercati chiusi

In occasione della Festa della Liberazione, alcuni negozi, supermercati e centri commerciali rimarranno aperti; tuttavia, sono possibili chiusure o orari ridotti. Ecco un articolo del QdS, che augura un buon 25 aprile 2024 a tutti i suoi lettori.